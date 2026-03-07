ABD Başkanı Donald Trump ABD saldırılarının "İran'ın komşularından özür dilemesinin sebep olduğunu" iddia etti.

Trump, körfez ülkelerinin "Orta Doğu'nun zorbası" olarak nitelediği İran'ın bombalanmasından dolayı kendisine teşekkür ettiğini yazdı.

Trump'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımın tamamı aşağıdaki gibidir:

Ağır darbe üzerine ağır darbe alan İran, Orta Doğu komşularından özür diledi, teslim oldu ve artık onlara ateş açmayacağına söz verdi.

Bu söz, yalnızca ABD ve İsrail'in amansız saldırıları nedeniyle verildi. Onlar Orta Doğu'yu ele geçirip yönetmek istiyorlardı. İran, binlerce yıldır ilk kez çevre Orta Doğu ülkelerine karşı yenilgiye uğradı.

Körfez ülkeleri, “Teşekkürler Başkan Trump” dediler. Ben de “Rica ederim!” dedim. İran artık “Orta Doğu'nun zorbası” değil, bunun yerine “ORTA DOĞU'NUN KAYBEDENİ” ve teslim olana kadar, daha büyük olasılıkla tamamen çökene kadar, onlarca yıl boyunca öyle kalacak.

Bugün İran çok ağır bir darbe alacak! İran'ın kötü davranışları nedeniyle, şu ana kadar hedef alınmayan bölgeler ve gruplar, tamamen yok edilme ve kesin ölümle karşı karşıya kalma riskiyle ciddi bir şekilde değerlendiriliyor.