ABD Başkanı Donald Trump’ın Davos’ta yaptığı açıklamaların ardından piyasalarda hareketlilik arttı. Trump’ın mesajlarıyla birlikte sert yükselişler yaşayan Bitcoin, bu ivmesini koruyamayarak yeniden düşüşe geçerken; altın fiyatları ise yaşanan kayıpların ardından yönünü tekrar yukarı çevirdi.

BİTCOİN YENİDEN DÜŞTÜ

Trump'tan kripto para ile ilgili yasa tasarısını yakında imzalamayı umduğunu söyledikten sonra Bitcoin yükselişe geçti.

Trump'ın konuşmasın öncesinde lider kripto para birimi Bitcoin, 88 bin 619 dolarda bulunuyordu. Trump'tan açıklamalar sonrasında 90 bin 589 dolara yükseldi. Ancak bu yükseliş uzun sürmedi. Bitcoin kazançlarını silerek saat 20.18'de 87 bin 266 dolara dolara geriledi.

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Ons altın, Trump’ın açıklamaları öncesinde 4 bin 878 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Açıklamaların ardından ilk etapta düşüşe geçen ons altın, 4 bin 815 dolara kadar geriledi.

Ancak bu seviyeden tepki alımlarıyla toparlanan altın fiyatları, düşüşlere ara vererek saat 20.18 itibarıyla 4 bin 823 dolar seviyesinde hareket etmeye başladı. Trump’ın açıklamalarına ilk etapta satış baskısıyla cevap veren ons altın, yönünü yeniden yukarı çevirdi.

DOLAR ENDEKSİNDE SINIRLI YÜKSELİŞ

Dolar endeksi, Trump’ın açıklamaları öncesinde 98,45 puan seviyesinde bulunuyordu. Açıklamaların ardından yönünü yukarı çeviren endeks, yükseliş göstererek 98,65 puana çıktı. Böylece dolar endeksi, Trump öncesindeki seviyesinin üzerine çıkarak sınırlı da olsa güçlenme kaydetti.

Euro/Dolar paritesi, Trump’ın açıklamaları öncesinde 1,1732 seviyesinde işlem görüyordu. Açıklamalarla birlikte kısa süreli bir yükseliş yaşayan parite, bu hareketin ardından yönünü aşağı çevirerek Trump’ın konuşması sonrasında 1,1700 seviyesine geriledi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.