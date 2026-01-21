Davos'ta Dünya Ekonomi Forumu devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump katıldığı zirvede beklenen konuşmasını gerçekleştirdi. Trump'ın açıklamaları sonrasında piyasalarda hareketlilik görüldü.
PİYASALAR NASIL TEPKİ VERDİ?
Trump, Kripto para ile ilgili yasa tasarısını yakında imzalamayı umduğunu söyledikten sonra Bitcoin yükselişe geçti.
Trump'ın konuşmasın öncesinde lider kripto para birimi Bitcoin, 88 bin 619 dolarda bulunuyordu. Trump'tan açıklamalar sonrasında 90 bin 589 dolara yükseldi.
Ons altın Trump öncesinde 4 bin 878 dolarda bulunuyordu. Trump'ın açıklamalarıyla beraber 4 bin 815 dolara geriledi.
Dolar endeksi Trump öncesinde 98,45 puanda bulunuyordu. Trump'ın ardından yeniden 98,65 puana yükseldi.
Trump'ın açıklamaları öncesinde 1,1732 seviyesinde olan Euro/Dolar, yükseliş yaşadıktan sonra düşüşe geçti. Trump'ın konuşmasının ardından 1,1700 seviyesine geriledi.