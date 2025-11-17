Bitcoin, küresel piyasalarda riskten kaçınma eğilimiyle geçen haftanın kayıplarının çoğunu koruyarak Mayıs başından beri en düşük seviyesi olan 95 bin dolar civarında geriledi.

Kripto para birimi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kripto yanlısı duruşunun tetiklediği yıl başı iyimserliğinin azalmasıyla, bu yılın başlarında kaydettiği kazanımların yüzde 30'undan fazlasını geri verdi. Seçim sürecinde kripto paralara yönelik verdiği vaatlerle kripto paralar rekor üstüne rekor kırmıştı.

Trump'ın gümrük vergisi açıklamalarının Ekim ayında piyasalarda sert tasfiyelere neden olmasının ardından yatırımcı güveni sarsıldı ve Bitcoin ile genel kripto piyasası toparlanmakta zorlandı.

Lider kripto para birimi Bitcoin, bugün sabah seansında 08.27'de 95 bin 99 dolarda aşağı yönlü bir eğilim sergiliyor.

ETHEREUM'DA SON DURUM

Ethereum da kripto paraların genelinde görülen düşüş eğilimin etkisiyle aşağı yönlü hareketleniyor. Ethereum sabah seansında 08.27'de 3 bin 190 dolar seviyesinde bulunuyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.