ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'yı Beyaz Saray'da ağırladığında, "Sert bir yerden geliyor. Sert bir adam. Onu sevdim" demişti.

Daha sonra Şara'ya 'Suriye'yi harika yapacaksın, ABD'de yardım edecek!' yazılı, ikilinin el sıkıştığı bir fotoğraf göndermişti.

Dün ise Trump, Avustralya'da 15 kişinin yaşamını yitirdiği katliam esnasındaki saldırganlardan birini durduran Suriye asıllı Ahmed el Ahmed'i övmüştü.

Bugün ise Trump, seyahat yasağı uygulanan ülkeler listesini genişletti. Suriye dahil yedi ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girişini yasakladı. Yasak 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek.

GEREKÇESİ GÜVENLİK

Beyaz Saray, Suriyelileri kapsayan yasağın gerekçesi olarak "Suriye'nin vize süresi aşım oranlarını" gösterdi.

Beyaz Saray, “Suriye, uzun süren iç karışıklık ve iç çatışmalardan çıkmaya çalışıyor. Ülke, ABD ile yakın işbirliği içinde güvenlik sorunlarını çözmeye çalışsa da, Suriye hala pasaport veya sivil belgeler düzenlemek için yeterli merkezi otoriteye sahip değil ve uygun tarama ve inceleme önlemleri almıyor” dedi.

Trump, Cumartesi günü Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda, ABD ordusunun iki ABD ordusu askeri ve bir sivil tercümanın Suriye'de, Amerikan ve Suriye güçlerinin konvoyunu hedef alan ve daha sonra vurularak öldürülen İslam Devleti saldırganı tarafından öldürüldüğünü açıklamasının ardından “çok ciddi misilleme” yapacağına söz verdi.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada olayı “korkunç” bir saldırı olarak nitelendirdi.

7 ÜLKEYE YASAK GELDİ

Beyaz Saray açıklamasına göre Trump “tarama süreçlerinde, güvenlik soruşturmasında ve bilgi paylaşımında kanıtlanmış, kalıcı ve ağır güvenlik eksiklikler bulunan ülkelerin vatandaşlarına yönelik giriş kısıtlamalarını ulusal güvenlik ve kamu güvenliği tehditlerine karşı ülkeyi korumak için genişleten ve güçlendiren” bir kararname imzaladı.

Salı günkü adım Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan ve Suriye vatandaşlarını kapsadı. Filistin Yönetimi tarafından düzenlenen seyahat belgelerini taşıyanlar da bu kapsama alındı.

Daha önce kısmi kısıtlamalara tabi olan Laos ve Sierra Leone için tam yasak getirildi.