ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama’yı maymun olarak tasvir eden ırkçı sosyal medya videosunu paylaşımdan kaldırdı.



'HABERDAR OLUR OLMAZ KALDIRDIK'



Özür açıklamalarını cevaplayan Trump, “Hata yapmadım, paylaşımın o tasviri içerdiğini bilmiyordum, haberdar olur olmaz kaldırdık” açıklamasını yaptı.

BU KEZ CUMHURİYETÇİLERİ DE KIZDIRDI



Söz konusu paylaşım, ABD'de en sık kullanılan ırkçılık ifadeleri arasında yer alıyor. Demokratların yoğun eleştiri yağmuruna tuttuğu Trump'a paylaşım sonrası Cumhuriyetçi senatörlerden de çok sayıda tepki geldi.