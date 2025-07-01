Amerika Birleşik Devletleri’nin 45. ve 47. Başkanı Donald Trump, adını taşıyan ayakkabılar, kutsal kitaplar, gitarlar ve kripto paralardan sonra şimdi de kendi adını taşıyan parfümleri satmaya başladı..

Emlak milyarderi olarak ikinci kez başkanlık görevine gelen Donald Trump'ın mülkleri ve Başkanlık maaşı yetmemiş olacak ki, yakın zamanda telefon markasını bile çıkartan ABD Başkanı, ismini sürekli farklı ürünlere iliştiriyor.

Trump, kendisine ait olan sosyal medya platformu Truth Social üzerinden kendi parfümlerinin reklamını da yaptı.

Paylaşımında ABD Başkanı, “Trump Parfümleri geldi. Adı 'Zafer 45-47' çünkü bu ürünler kazanmakla, güçle ve başarıyla ilgili. Hem kadınlar hem erkekler için” diye yazdı.

Trump, “Kendinize bir şişe alın. Sevdiklerinizi de unutmayın. Bu parfümle kazanmaya devam edin” diye ekledi.

BİR ŞİŞESİNİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Parfümlerin fiyatı ise dudak uçuklattı. Bir şişesi yaklaşık 10 bin TL olan parfümlerin üzerinde altın renkli bir Trump heykeli de bulunuyor.

Kadın versiyonunun “özgüven, güzellik ve durdurulamaz kararlılığı” temsil ettiği belirtilirken, erkek versiyonu “güç, kararlılık, ve hizmetkar liderlik” özelliklerine hitap ettiği ambalaja iliştirildi.

Ürün sayfasının altındaki uyarıya göre parfümler doğrudan Donald Trump tarafından üretilmiyor. Tasarım, dağıtım ve satış işlemleri lisans anlaşması kapsamında bir şirket tarafından yürütülüyor.

KARI 470 DOLARI GEÇTİ

Parfümler, Trump’ın yeniden başkanlığa gelişinden bu yana yaptığı tek adını taşıyan ürün tanıtımı değil. Trump'ın sattığı ürünler listesi arasında ayakkabı, tişört ve kripto para da var.

Forbes’a göre Trump, yılın başında piyasaya sürdüğü '\$TRUMP' adlı kripto paradan, değeri düşmesine rağmen, 315 milyon dolara kadar kazanç elde etti.

Trump’ın geçen yılki mali bildirimine göre, World Liberty Financial isimli kripto platformundan 57 milyon dolar kazandı.

Ayrıca Trump marka saatlerden 2.8 milyon dolar, yayımladığı kitabından 3 milyon dolar ve Mar-a-Lago kulübünden de 50 milyon dolar gelir sağladı.