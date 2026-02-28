ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, hayatta olup olmadığına ilişkin hakkında farklı açıklamalar olan İran lideri Hamaney'e ilişkin açıklamasında, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü." ifadesini kullandı.

Hamaney'in "ABD istihbaratından" ve "gelişmiş takip sistemlerinden" kaçamadığını kaydeden Trump, "İsrail ile yakın işbirliği içinde çalışarak, kendisi veya onunla birlikte öldürülen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu." değerlendirmesini yaptı.

İran halkına da seslenen ABD Başkanı, "Bu, İran halkının ülkesini geri alması için tek ve en büyük şanstır." yorumunda bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ve diğer güvenlik güçlerinin çoğunun "artık savaşmak istemediğini" savunan Trump, "Şimdi dokunulmazlık elde edebilirler, ama sonra onları sadece ölüm bekliyor." mesajını paylaştı.

Trump ayrıca, ABD ile İsrail'in saldırılarının bir süre daha sürebileceğini kaydederek, saldırıların "gerekli olduğu sürece" devam edeceğini belirtti.

KONUTUNU HEDEF ALDILAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran lideri Ali Hamaney'in hayatta olmadığına dair birçok işaret olduğunu iddia ederek saldırılarda yönetimin önemli bazı isimlerinin öldüğünü savundu.

Netanyahu, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarına ilişkin yaptığı görüntülü açıklamada, saldırıların gerekli olduğu sürece devam edeceğini savunarak barışa yol açacağını iddia etti.

İran lideri Hamaney'e yönelik suikast girişimine ilişkin Netanyahu, Hamaney'in Tahran'ın merkezindeki konutunu hedef aldıklarını belirterek "Onun hayatta olmadığına dair birçok işaret var." iddiasında bulundu.

"TOPLUCA SOKAĞA ÇIKMA ZAMANINIZ GELDİ"

İran halkına seslenen Netanyahu, "Rejimi devirme görevini tamamlamak için yakında topluca sokaklara çıkma zamanınız gelecek." diyerek rejim değişikliği mesajı verdi.

CESEDE AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN BELGELER GÖSTERDİLER

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrailli yetkililere İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cesedine ait belgeler gösterildi.

İsrail'deki değerlendirmeye göre Hamaney, sarayının bulunduğu kompleksin derinliklerindeki bir sığınakta bulunuyordu.

Onunla birlikte düzinelerce yakın arkadaşı ve yetkilinin de öldüğü sanılıyor.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran lideri Hamaney'in hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

İsrailli yetkilinin İran liderinin İsrail suikastında hayatını kaybettiğini onayladığı öne sürülen haberde, Hamaney'in cenazesinin enkazdan çıkarıldığı ve vücuduna şarapnel isabet ettiği iddia edildi.

Haberde, Hamaney'in cenazesine ait fotoğrafların Netanyahu'ya ve güvenlik yetkililerine sunulduğu öne sürüldü.

"TÜM UNSURLAR HEDEF ALINACAK"

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD ile yürüttükleri saldırılarda İran yönetiminin tüm unsurlarının hedef alınacağı tehdidinde bulundu.

İRAN: HAMANEY HAYATTA

Netanyahu'nun açıklamalarının aksine İran'dan yapılan açıklamada ise Hamaney'in hayatta olduğu belirtildi. Akşam saatlerinde İran, Hamaney'in bir açıklama yapacağını duyurmuştu ancak henüz bir açıklama yapılmadı.

"PSİKOLOJİ SAVAŞA KARŞI UYANIK OLMALIYIZ"

Hamaney'in Ofisi de yaptığı açıklamada, "Amerikan-Siyonist düşman, silahlı kuvvetlerin cesur askerlerinin ağır darbeleri altında kalarak psikolojik savaşa başvurmuştur. Hepimiz düşmanın psikolojik savaşına karşı uyanık olmalıyız" ifadelerini kullandı. İran medyası ise Hamaney'in öldürüldüğünü duyurdu.

İSRAİL ORDUSU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail ordusu İran'a yönelik saldırılarında İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve İran lideri Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani ile Hatem el-Enbiya (Askeri İstihbarat) Başkanı Salah Asadi'nin öldüğünü iddia etti. Ancak Hamaney'in öldürüldüğüne dair bir bilgi vermedi.

"HAMANEY VE PEZEŞKİYAN GÜVENDE"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan için "Güvende ve sağ salim." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD merkezli ABC News kanalına verdiği röportajda, Hamaney ve Pezeşkiyan'ın durumuna ilişkin soruyu yanıtladı.

Sistemlerinin çalıştığına dair güvence verebileceğini vurgulayan Bekayi, "Her şey plana uygun şekilde yürütülüyor." dedi.

Bekayi, İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın saldırılarda hedef alındığına dair iddiaları reddederek, "Güvende ve sağ salimler." ifadesini kullandı.

HAMANEY'İN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM

Öte yandan Hamaney'in sosyal medya hesabından 'öldü' haberleri sonrası bir paylaşım yapıldı.