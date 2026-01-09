ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yapılması planlandığını açıkladığı 2. dalga saldırıyı iptal ettiğini duyurdu.

Venezuela'nın ilk ABD operasyonundan beri "iyi bir işbirliği" yürüttüğünü söyleyen Trump, bu sebeple saldırıları durdurma kararı aldığını açıkladı.

Sosyal medyada yaptığı açıklamada ABD Başkanı, "Venezuela barış sinyali olarak çok sayıda mahkumu serbest bırakıyor. Bu önemli ve zekice bir hareket" dedi.

Açıklamasının devamında Trump, "Venezuela ve ABD özellikle gaz ve petrol altyapısı oluşturmak konusunda beraber iyi bir işbirliği yapıyor. Bu işbirliği sebebiyle beklenen ikinci dalga saldırı emrini iptal ettim. Bu saldırılara gerek varmış gibi görünmüyor" diye ekledi.

Trump, ABD donanma gemilerini kast ederek "ancak tüm gemiler güvenlik sebebiyle yerlerinde kalacaklar" diye ekledi.