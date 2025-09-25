ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme Washington D.C.'de gerçekleşti.

ABD Başkan Trump, Erdoğan'ı karşılamak üzere kapıya çıktı. İkili kısa bir selamlaşmanın ardından içeriye geçti.

"ŞİMDİ GÖRECEĞİZ"

Trump'a Erdoğan'la el sıkışırken, "Sayın Başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın F-35 almasına izin verecek misiniz?" diye sordu. Trump ise, "Şimdi göreceğiz" diye yanıt verdi.

YAKASINDAKİ ROZET DİKKAT ÇEKTİ

İkili basınla birlikte konuşmak üzere misafir odasına oturdu. Görüşme esnasında Trump'ın yakasındaki rozet ise dikkat çekti. Trump ABD bayrağının yanına 'F-35' rozeti de taktı.

Erdoğan açıklamasında "Trump'la birlikte ABD Türkiye ilişkilerinde farklı bir dönem yaşıyoruz. F-16, F-35 ve Halk Bankası ile ilişkiler konusunu görüşmeyi umuyoruz. Heybeliada okulu konusunda ise gereğini yapmaya hazırız" dedi.

Trump ise, "Erdoğan'ın bazı şeyler istediğini biliyorum. Bence istediklerini alacak" dedi.