Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Gazze Şeridi’nin idaresi ve yeniden inşası için kurulan üst düzey Barış Kurulu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı davet etti.

Henüz resmi olarak ilan edilmeyen bu konseyin başkanlığını Eylül ayında barış anlaşmasına öncülük eden ABD Başkanı Donald Trump yürütecek.

Mısır ve Katar gibi aracı ülkelerin de temsil edileceği bu yapıda İsrail’in Erdoğan’ın katılımına yönelik itirazları bulunuyordu. Trump'ın daveti, bu itirazların göz ardı edilmesi anlamına geliyor.

Atanan bazı isimlerin İsrail yanlısı tutumlarıyla tanınıyor. İsrail'in Katar ve Türkiye'yi kuruldan dışlama çabasının başarısız olması, bu üyelerin kurula alınmasıyla mümkün olmuş olabilir.

KONTROL YİNE ABD'NİN ELİNDE

Beyaz Saray tarafından açıklanan yeni yönetim sistemi, bölgenin savaş sonrası yönetimi için çeşitli komiteler öngörüyor.

Bu kapsamlı yapı temel olarak Gazze’nin sivil idaresini yürütmek ve stratejik kalkınma planlarını hayata geçirmek için üç farklı birimden oluşacak şekilde tasarlandı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi olarak adlandırılan ilk birim Dr. Ali Shaath liderliğindeki on beş teknokrattan oluşacak.

Filistinli siyasi gruplar ve aracı ülkeler tarafından desteklenen bu komite eğitim ile altyapı gibi günlük sivil hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu olacak.

Bu komitenin hiçbir siyasi yetkisi bulunmayacak ve doğrudan Trump’ın ekibinin kontrolündeki Barış Konseyi’ne rapor verecek.

Bu durum bölgedeki asıl karar alma mekanizmasının tamamen ABD liderliğindeki konseyin elinde kalacağı anlamına geliyor.

TEKNOKRATLAR, ULUSLARASI GRUBA BAĞLI OLACAK

Şehir hizmetleri ve temel altyapı çalışmalarının koordine edilmesi "teknokrat grubun ana görevi" olarak tanımlanıyor.

Günlük işleyişin devam etmesi sağlansa da nihai onay ve yönetim gücü tamamen üst konseyin hiyerarşisi altında kalmaya devam edecek.

Bu durum Gazze’nin yerel yönetiminin uluslararası bir denetim mekanizmasına bağlanması amacıyla tasarlandı.

Beyaz Saray ayrıca Gazze için uzun vadeli stratejik bir vizyon geliştirmekten sorumlu olacak Barış Konseyi Yürütme Kurulu’nu da tanıttı.

Bu kurulun üyeleri arasında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner gibi isimler yer alıyor. Bununla birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da kurulda yer alıyor.