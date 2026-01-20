ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki son gelişmelerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki birinci yılı nedeniyle düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'deki gelişmelere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önemli bir görüşme yapacağını belirten Trump “Çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok önemli bir telefon görüşmesi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, Suriye'deki Kürtlerle ilgili bir soru üzerine "Kürtleri severim ama şunu anlamanız gerekir ki; Kürtlere çok büyük miktarda para ödendi, petrol ve başka şeyler verildi. Yani bunu bizim için değil, daha çok kendileri için yaptılar, ancak biz Kürtlerle iyi geçiniyoruz ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.