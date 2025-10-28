Anayasa gereği bir ABD başkanının iki dönemden fazla görev yapması mümkün değil. Ancak Trump’ın bu sözleri, Cumhuriyetçi çevrelerde bir süredir dillendirilen “üçüncü dönem planı” iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Söz konusu iddiaları son haftalarda sıkça dile getiren isim ise Trump’ın eski başstratejisti Steve Bannon. Bannon, geçtiğimiz günlerde “Trump’ın yeniden aday olabilmesi için bir plan var” ifadeleriyle tartışmayı büyütmüştü.

Rubio ve Vance’i İşaret Etti

Trump, 2028 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin lider koltuğuna kimin oturabileceği sorusuna da yanıt verdi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance’i en güçlü adaylar arasında gördüğünü belirtti.

“Gerçekten iyi insanlar var, isim vermeme gerek yok… ama biri şu an burada,” diyerek yanındaki Rubio’ya gönderme yapan Trump, Vance için de “Harika biri, sanırım bu ikiliye karşı kimse yarışmak istemez” ifadelerini kullandı.

Anayasa Ne Diyor?

ABD Anayasası’nın 22. Ek Maddesi, bir kişinin yalnızca iki kez başkan seçilebileceğini açıkça hükme bağlıyor. Ancak Trump’ın açıklamaları ve Bannon’un iddiaları, bu sınırın siyasi manevralarla aşılabileceği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Trump'ın oğlu, gelecek yıllarda başkanlık seçimlerinde aday olabileceğinin sinyalini verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, gelecek yıllarda başkanlık seçimlerinde aday olabileceğini belirtti.

Eric Trump, İsrail'in Kanal 13 televizyonuna verdiği röportajda, anı kitabı "Under Siege" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gelecekte seçimlerde başkanlığa aday olup olmayacağı sorulan oğul Trump, "Asla bilemezsiniz. Asla ve asla hiçbir şeye hayır demeyin." ifadesini kullandı.

Oğul Trump, ileride başkanlık seçimlerinde aday olabileceği imasında bulunarak, "Sanırım istersem yapabilirim ama bakalım ne olacak." dedi.

Cumhuriyetçi Parti’de 2028 Hesapları Başladı

Trump’ın 2024 seçimlerinde yeniden göreve gelmesi halinde ikinci döneminin ardından Cumhuriyetçi Parti içindeki güç dengeleri şimdiden şekillenmeye başladı. Partide Trump’a yakın isimlerin öne çıkması, “Trump sonrası dönem” tartışmalarının bile onun gölgesinde yapılacağını gösteriyor.