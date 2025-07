Lowa'nın Des Moines kentinde destekçilerine hitap eden Donald Trump, eşi Melania Trump için kullandığı özel takma adı ağzından kaçırdı.

ABD'nin İngiltere'den bağımsızlığının 249. yıl dönümünün kutlanacağı 4 Temmuz öncesinde gerçekleşen "Amerika’ya Selam" konuşmasında Trump, pek çok konu hakkında konuşma yaptı. Bunlardan biri de eşi Melania Trump'a dair.

'BANA BAŞKAN OLDUĞUMU HATIRLATIYOR'

Eşi Melania'ya evde kullandığı takma adı açıklayan Trump, "Büyük First Lady'mize şunu söylediğimi hatırlıyorum… Ona 'First Lady' diyorum, bu korkunç değil mi? ‘İyi geceler, First Lady, canım' diyorum. Çünkü bu bana başkan olduğumu hatırlatıyor." dedi.

KAMUOYUNDA GÖRÜNMÜYOR

Melania Trump ise, eşi Ocak ayında yeniden Beyaz Saray’a döndüğünden bu yana kamuoyunda çok sık görünmedi. Ancak geçen ay düzenlenen askeri geçit törenine ve Kennedy Center'ın yeniden açılış etkinliğine katıldı. Son olarak, Perşembe günü Washington’daki Çocuk Ulusal Hastanesi’ni ziyaret ederek hastalarla buluşmuştu.