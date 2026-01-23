ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın (FED) bir sonraki başkanını belirlemek için yürütülen mülakat sürecinin tamamlandığını söyledi. Seçilen ismi şimdilik açıklamayacağını belirten Trump, adayın "son derece saygın, kamuoyunda iyi tanınan ve görevini başarıyla yürütecek" biri olduğunu belirtti. Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin mayıs ayında sona erecek olması sebebiyle yeni başkanın bu tarihte koltuğa oturması bekleniyor. LİSTEDE HANGİ ADAYLAR VARDI? Trump'ın değerlendirdiği listede; Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Kevin Hassett, BlackRock yöneticisi Rick Rieder, Fed Guvernörü Christopher Waller ve eski Fed Guvernörü Kevin Warsh yer alıyor. Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın kararını ay sonundan önce açıklayabileceğini söylerken, Trump Davos'ta yaptığı değerlendirmede aday sayısını zihninde bire indirdiğine dair sinyal verdi.

