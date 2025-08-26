Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik ve makro ekonomik gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta Jackson Hole toplantısında, Powell'ın konuşmasından güç alan altın yükselişe geçti. Dün gece ise ABD Başkanı Trump'ın 111 yıllık geleneği bozarak Fed üyesi Lisa Cook'u "ipotek sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıkladı. Cook, Fed'in 111 yıllık tarihinde ABD başkanı tarafından görevden alınan ilk yönetim kurulu üyesi oldu.

Trump'ın bu girişimi, merkez bankasının bağımsızlığına yönelik endişeleri artırarak, bir başkanın görevdeki bir Fed yöneticisine karşı ilk müdahalesi olarak kayıtlara geçti.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, Cook'un FOMC çoğunluğuyla oy kullanma eğiliminde olması sebebiyle görevden alınmasının kısa vadede Eylül ayında Fed'den faiz indirimi olasılığını artırdığını ileri sürdü.

Trump'ın bu girişiminin dolar endeksi üzerinde baskı oluşturması ve hisse senetleri ile Bitcoin gibi riskli varlıklara destek sağlaması öngörülüyor.

DOLAR DÜŞTÜ

Dolar endeksi, Trump'ın bu adımı sonrası düşüşe geçti. Gece seansında dolar endeksi 98,00 puana kadar geriledi. Bugün 08.20'de 98,38 puan civarında hareketleniyor.

ONS ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları iki haftanın zirvesini görerek 3 bin 386 dolara yükseldi. Bugün ise sabah seansında 08.18'de 3 bin 374 dola seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL kurundaki sınırlı yükseliş ve ons altındaki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle yukarı yönlü hareketleniyor. Gece seansında 4 bin 463 liraya kadar yükselen gram altın bugün 08.20'de 4 bin 448 lirada bulunuyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.