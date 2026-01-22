ABD Başkanı Donald Trump Barış Kurulu'nu kurmak için Davos'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da dahil olduğu dünya liderleriyle bir araya geldi.

Liderler, Trump'ı ayakta karşıladı. Trump, "bugün büyük bir gün. Bugün için çok uzun süre çalıştık" diye konuştu.

Trump, konuşmasının başında da eski İngiltere BaşbakanıTony Blair'a teşekkür etti. Blair, diğer liderlerle birlikte podyuma çıkmadı.

ABD Başkanı, Barış Kurulu'nun Birleşmiş Milletler'le birlikte çalışacağını vurguladı, ancak BM'nin daha önceki savaşları bitirmekte başarısız olduğunun da altını çizdi.

ABD Başkanı Kurul'un kuruluşundan önce yaptığı konuşmada, kendi kurduğu yapının içine katılan liderleri övdü. Trump, "buradaki herkes bir yıldız. Hepsi çok başarılı liderler" dedi.

ABD Başkanı "sevdiğim ve sevmediğim liderler var ancak bu odadaki tüm liderleri seviyorum. Hepsi işinde harika. Hepsi iş bitirici" diye konuştu.

Konuşmasının sonlarına doğru Trump "Dünya da bir bölge, ve dünya bölgesinde barışı sağlayacağız. Buradaki liderler bir araya gelirse barışın tersi olan herşeyi yenebilirler. Bu ABD için değil, Dünya için bir atılım" ifadelerini kullandı.

Daha sonra liderler teker teker Barış Kurulu'nun kurucu üyerleri olarak Trump'ın elinde geldiği anlaşm kağıdını, Trump'la yan yana oturarak imzaladı. Türkiye adına imzayı Hakan Fidan attı.

HEDEF, GAZZE

İmzaların atılmasında ve Trump'ın podyumun ortasındaki özel koltuğuna oturmasından sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, kürsüye çıktı.

Rubio, konuşmasında "bu sadece bir Barış Kurulu değil, bu bir eylem kuruludur. Tıpkı Başkan Trump'ın eylem alan bir Başkan olduğu gibi" dedi.

Rubio, "şu anda hedef Gazze. Burada ortaya konulacak plan, Gazze'nin geleceği. Bu plan sadece mümkün ve umut verici değil. Ayrıca bu bizim kaderimiz. Eğer zaman ve çabayı gösterirsek bu mümkün. Bu, dünyadaki çözülmesi imkansız görünen diğer çatışmalar içinde bir örnek niteliğinde" diye konuştu.

Rubio konuşmasının sonunda, "diğer ülkeler de katılacak. Başka işler sebebiyle ya da kendi ülkelerinin iç işleri sebebiyle burada olmayan ülkeler var, onlar da katılacak. Buradaki ülkelerin arasında çoğunluğu Hristiyan ve Müslüman olan ülkeler, hatta eskiden rakip olan ülkeler var. Şimdiyse burada beraber oturuyorlar" diyerek sözlerini bitirdi.

TRUMP'IN DAMADI, 'YENİ GAZZE' PLANINI DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve diplomatı Jared Kushner, 'Yeni Gazze' planını duyurdu.

Kushner, planının en önemli parçasının "Hamas'ın silahsızlandırılması" olduğunu özellikle vurguladı. Kushner, Hamas yerine gelecek olan 'Teknokrat Meclisi'ni de duyurdu.

ABD diplomatı, Hamas'ın hedefinin "İsrail'i yok etmek" olduğunu söylerken Teknokrat Meclisi'nin amacının "güçlü, insani bir hükümet kurmak olduğunu" söyledi.

Kushner, Refah'ın yeni yapılanmasını da gösteren şemaları ekrana yansıttı. Planlarda, Gazze için planları gösterdi. Planlar, Trump'ın 'Orta Doğu'nun Rivierası' yorumlarını hatırlattı.

Yansıtılan sunumda, Trump'ın aylar önce kullandığı 'Yeni Gazze' videosundaki binalara benzer görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde 'Yeni Gazze' için 'sahil turizmi' öne çıktı.