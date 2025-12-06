ABD Başkanı Donald Trump, FIFA'nın bu yıl vermeye başladığı "FIFA Barış Ödülünün" ilk ve şimdilik tek kazananı oldu. Ödül, "dünya barışına olan katkılarından dolayı" Trump'a takdim edildi.

Ödülü alan Trump'ın keyfi son derece yerindeydi. Kuralar çekilirken mutlu mutlu oturan Trump, kuralardan sonra konser vermek üzere çıkan şarkıcılarla çoştu.

Açılışta İtalyan tenor Andrea Bocelli sahneye çıktı ve Trump’ın mitinglerinde de sık duyulan Nessun Dorma’yı söyledi.

Ardından İngiliz pop yıldızı Robbie Williams ile Broadway sanatçısı Nicole Scherzinger 2026 Dünya Kupası marşını seslendirdi. Arkadaki dev ekranda geçmiş turnuvalardan görüntüler aktı.

Asıl dikkat çeken ise Trump'ın en sevdiği grup olan Village People’ın YMCA şarkısını canlı söylemesiyle bitti.

Şarkıyı duyan Trump, kendini tutamadı ve dans etmeye başladı. Trump'ın dansına, protokolden eşlik edenler oldu.

Tom Brady, Shaquille O’Neal ve Aaron Judge gibi Amerikan spor yıldızları etkinliğe katıldı. Kanada buz hokeyi efsanesi Wayne Gretzky de salondaydı.