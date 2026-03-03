Washington’da sular durulmuyor, "Milli Güvenlik" kılıfıyla teknoloji dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor. Trump yönetimi, ulusal ekonominin kalbi olan Hazine Bakanlığı’nda radikal bir karara imza attı. Gönderilen resmi talimatla, Anthropic şirketinin göz bebeği olan Claude yapay zekasının tüm birimlerdeki yetkisi iptal edildi! Trump, "Amerikan verileri yabancı sızıntılara ve denetimsiz ellere kapalı kalacak" diyerek teknoloji devlerine savaş açtı!

HAZİNE’NİN ANAHTARI "YAPAY" ZEKAYA TESLİM EDİLMEYECEK!

Trump’ın bu hamlesi, devletin en mahrem ekonomik verilerini ve stratejik kararlarını koruma operasyonu olarak nitelendiriliyor:

"Veri sızıntısı" kırmızı çizgisi: Trump yönetimi, Claude ve benzeri sistemlerin veri işleme protokollerini "yetersiz" ve "riskli" buldu. "Amerikan halkının vergileriyle toplanan veriler, şirketlerin denetimsiz algoritmalarının elinde oyuncak olamaz" diyen Beyaz Saray, Hazine'deki tüm yapay zeka trafiğini bıçak gibi kesti.

Claude'un fişini çekti: Hazine çalışanlarının analizlerde ve raporlamalarda kullandığı Claude platformuna erişim tamamen engellendi. Bu karar, Anthropic şirketi için milyarlarca dolarlık federal pazarın kapısının yüzüne kapanması anlamına geliyor.

SİLİKON VADİSİ’NE "AYAĞINI DENK AL" MESAJI!

Trump’ın bu kararı sadece bir şirketle sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Uzmanlar, bu hamlenin Silikon Vadisi’ndeki teknoloji devlerine karşı bir gözdağı olduğunu savunuyor:

Yerli ve Milli Denetim: Trump, federal kurumların sadece "yüzde yüz Amerikan denetiminde" olan ve hiçbir "arka kapısı" bulunmayan sistemleri kullanmasını şart koşuyor.

Kozmik veriler koruma altında: Hazine Bakanlığı’nın veri güvenliği, Trump için bir beka meselesine dönüştü. "Ekonomik sırlarımız, rakip güçlerin veya kontrolsüz şirketlerin eline koz olamaz" mesajı net bir şekilde verildi.

Beyaz Saray kaynakları, Hazine Bakanlığı'ndaki bu yasağın diğer stratejik kurumlara (Savunma ve Adalet Bakanlığı gibi) da sıçrayabileceğini sızdırdı. Trump’ın hedefi; Amerika’nın dijital kalesini, dış müdahalelere ve denetimsiz teknoloji şirketlerine karşı tamamen korunaklı hale getirmek.