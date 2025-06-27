ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yakında mümkün olabileceğini söyledi.

Kongo-Rwanda anlaşmasının kutlandığı Oval Ofis'teki bir etkinlikte gazetecilere konuşan Trump, "Gazze'de yaşanan durum korkunç ve önümüzdeki hafta içinde bir ateşkes sağlanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların durdurulması için çaba sarf eden bazı kişilerle görüştüğünü de sözlerine ekledi.

POWEL'A HAKARET

Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın istifa etmesini çok istediğini belirten Trump, faiz oranlarının yüzde 1'e düşürülmesini istediğini de söyledi.

"İstifa etmesini çok isterim, berbat bir iş çıkardı" diyen Trump, aynı zamanda Fed başkanını "aptal" olarak nitelendirdi.

'KIM JONG-UN İLE ARAM İYİ'

Başkan Donald Trump, "Kuzey Kore ile olan anlaşmazlığı çözüme kavuşturacağını" söyledi.

Trump, "Kim Jong-un ile iyi bir ilişkim var ve onunla gerçekten harika geçiniyorum. Ne olacağını göreceğiz" dedi.

Trump, "Birileri potansiyel bir çatışma olduğunu söylüyor, bence bunu çözeceğiz" dedi.