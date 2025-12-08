Temmuz ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın aralarında olduğu 32 ülkenin lideri, NATO Zirvesi için Türkiye’ye gelecek. Zirve için Ankara’da Etimesgut Havalimanı VIP’e çevriliyor. Bunun için 9 milyar 506 milyon 364 bin TL harcanıyor.

BÜTÇEYİ ARTIRDI

7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak zirve için 2 milyar TL daha harcanacağı ortaya çıktı. Ek maliyet, Dışişleri Bakanlığı’nın Plan ve Bütçe görüşmelerinde açığa çıktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da duruma tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Kalem bütçesi, 743 milyon TL’den 2026 yılı için 2.9 milyar TL’ye çıkarıldı. Gelecek Partili Cemal Kani Torun bu artışı sordu. Bakan Hakan Fidan, NATO Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu giderlerinin de Özel Kalem’e yazıldığını söyledi.

“Ben o parayı özel kalemde görmek istemiyorum” diyerek bütçe kaleminin değiştirilmesini istedi. AKP’liler komisyona önerge verdi ve NATO Zirvesi için ayrılan 2 milyar TL, Özel Kalem’den alınarak Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdürlüğü’ne aktarıldı. Önerge kabul edildi.

MALİYET ZİRVEDE

NATO Zirvesi için iki büyük harcama kalemi var:

- Etimesgut Havalimanı genişletilmesi: 9.5 milyar TL.

- Dışişleri bütçesinden ayrılan ek ödenek: 2 milyar TL

Toplamda yalnızca bu iki kalem üzerinden zirve için 11.5 milyar TL’ye yakın bir harcama yapılmış olacak.