ABD Başkan Trump, Karacas’ta ele geçirilen Venezuela Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalandığı gizli operasyonda kullanılan gizli bir silahtan bahsetti.

Oval Ofis’te verdiği özel röportajda Trump "Karıştırıcı" (The Discombobulator) adını verdiği gizli bir silahın, dakikalar içinde olup biten operasyonda kilit rol oynadığını bizzat doğruladı.

Trump, ABD askerlerinin tek bir kayıp bile vermeden gerçekleştirdiği bu sızma harekatında söz konusu silahın, Venezuela hava savuması kadar askerlerini de tamamen işlevsiz kıldığını söyledi.

Silahın detaylarına dair konuşmasının yasak olduğunu vurgulayan Trump, operasyonun başarısını şu sözlerle özetledi:

"Roketlerini asla ateşleyemediler. Ellerinde Rus ve Çin yapımı füzeler vardı ama bir tanesini bile fırlatamadılar. Biz içeri girdik, onlar düğmelere bastılar ama hiçbir şey çalışmadı. Her şeyleriyle hazırdılar ama yine de başarısız oldular."

Operasyon sırasında Maduro’nun korumaları tarafından verilen ifadeler, kullanılan teknolojinin askerleri de ağır bir şekikde etkilediği ortaya çıkıyor.

İfadelere göre askerler, ağızları ve burunlarından kanamaya başladı ve acıdan dolayı oldukları yerde yıkıldılar.

Görgü tanıkları tüm radar sistemlerinin aniden kapandığını ve askerler yere yığılırken gökyüzünde çok sayıda İnsansız Hava Aracının belirdiğini anlattı.

Baskın sırasında doğrudan savunma hattını hedef alan silahın etkisi hakkında bir muhafız şunları söyledi:

"Tarif edemediğim çok yoğun bir ses dalgası fırlattılar. Bir noktada kafamın içeriden patladığını hissettim. Hepimizin burnu kanamaya başladı. Bazılarımız kan kusuyordu. Hareket edemez halde yere yığıldık ve o sonik silahtan sonra ayağa bile kalkamadık."

Şu an Brooklyn'de bir federal hapishanede yargılanmayı bekleyen Maduro’nun yerine Delcy Rodriguez geçti. Trump ise yeni yönetimle aralarının harika olduğunu dile getirdi.