Grönland'da bağımsızlığa temkinli yaklaşan ve iş dünyasını destekleyen muhalefet partisi Demokraatit, ABD Başkanı Donald Trump’ın adayı ABD kontrolüne alma vaadiyle şekillenen seçimleri kazandı.

Tüm oyların sayılmasıyla birlikte Demokraatit, 2021’de aldığı yüzde 9,1’lik oy oranını üç katından fazla artırarak yüzde 29,9’a ulaştı. Hızlı bağımsızlık yanlısı Naleraq partisi ise yüzde 24,5 ile ikinci parti oldu.

Ocak ayında göreve gelen Trump, Danimarka’ya bağlı özerk bölge statüsündeki Grönland’i ABD topraklarına katma niyetini açıkça dile getirmişti. Bunun ABD’nin güvenliği için gerekli olduğunu savunan Trump’a Grönland halkının çoğunluğu karşı çıktı.

Sadece 57 bin kişinin yaşadığı devasa ada, Arktik bölgesinde artan jeopolitik rekabetin merkezine oturdu. Küresel ısınmayla birlikte eriyen buzullar, bölgedeki doğal kaynakları daha erişilebilir hale getirirken yeni deniz yollarının açılmasına da olanak sağladı.

Rusya ve Çin, Arktik’teki askeri faaliyetlerini artırarak Grönland üzerindeki baskıyı büyüttü.

BAĞIMSIZLIK 'YARIN' DEĞİL

Demokraatit lideri ve eski sanayi ve maden bakanı Jens-Frederik Nielsen, “İnsanlar değişim istiyor. Refahımızı sağlamak için gerekli finansı bulmak için daha fazla iş dünyasına ihtiyacımız var,” sözleriyle partisinin önceliklerini vurguladı.

Nielsen, “bağımsızlığı hemen, yarın istemiyoruz. Önce sağlam bir temel oluşturmalıyız,” ifadelerini kullandı. Demokraatit şimdi koalisyon hükümeti kurmak için diğer partilerle görüşmelere başlayacak.

Halihazırda iktidarda olan Inuit Ataqatigiit partisi ve koalisyon ortağı Siumut, seçimde toplam yüzde 36 oy aldı. 2021’deki yüzde 66,1’lik desteğe kıyasla büyük bir düşüş yaşandı.

Inuit Ataqatigiit lideri ve Grönland Başbakanı Mute Egede, Facebook hesabından yaptığı açıklamada “Seçim sonuçlarına saygı duyuyoruz,” dedi ve koalisyon görüşmelerinde her türlü öneriye açık olduklarını belirtti.