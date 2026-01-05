Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD'nin 3 saat süren operasyonun ardından eşiyle birlikte New York'a götürülmesi dünya siyasetine bomba gibi düştü.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Maduro'ya yönelik düzenlenen operasyonu anbean izledi.

'BAŞKAN TRUMP İLE OYUN OYNAMAYIN'

Venezuela liderinin ele geçirilmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı hesabından Trump ve yardımcılarının yer aldığı fotoğraf paylaşılarak, "Başkan Trump ile oyun oynamayın. Başkan Trump, icraat adamıdır. Bilmiyorsanız, artık biliyorsunuz" notu düşüldü.

'ARTIK BİLİYORSUNUZ'

Bir mesaj da ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Farsça hesabından geldi. Bakanlık tarafından paylaşılan mesajda, “Başkan Trump söz değil, icraat insanıdır. Eğer bilmiyorsanız, artık biliyorsunuz.” ifadelerine yer verildi.

Paylaşımın, özellikle Orta Doğu ve Latin Amerika’daki gelişmelerin ardından yapılması, Washington’un muhataplarına yönelik bir gözdağı mesajı verdiği şeklinde yorumlandı.