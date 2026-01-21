ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta yaptığı konuşmada Grönland'ı net bir şekilde istediğini üzerine basa basa duyurdu.

Ancak ABD Başkanı, Grönland'ı almak için güç kullanmayacağını net bir şekilde duyurdu. Trump, "şimdi herkes rahat bir nefes almıştır" diyerek dalga geçti.

Grönland'ı bir "buz parçası" olarak tanımlayan Trump, Grönland'ı daha önce ABD'nin Danimarka'ya verdiğini ve İskandinav ülkesinin "nankörlük ettiğini" söyledi.

'GRÖNLAND'I KORUDUK, SADECE BİZ KORUYABİLİRİZ'

ABD Başkanı, konuşmasında "Grönland'a büyük saygım var ancak her NATO ülkesi kendi korumalı. Hiçbir NATO ülkesinin Grönland'ı korumaya gücü yok. Sadece biz yapabiliriz. Venezuela'da bunu gördük' dedi.

Trump, 'İkinci dünya savaşında da bunu gördük. ABD askerleri savaşta Grönland'ı aylarca korudu. Burada daha sonra üsler kurduk. Bu üsler bizi de sizi de korudu. Savaştan sonra Grönland'ı Danimarka'ya verdi. Çok aptallık ettik ve şimdi Grönland çok nankörlük ediyor. Şimdiyse ülkemiz büyük risk altında" diye konuştu.

Venezuala'daki Çin ve Rus sistemlerinin ABD'yi durduramadığını vurgulayan Trump 'Grönland Rusya, Çin ve ABD arasında. Burada 'nadir toprak elementi' yok. Yok öyle bir şey. Nadir işleme var. Ancak bu kaynaklar var. Burası batı yarım küre ve bizim bölgemiz. Bu bizim için ulusal bir mesele. Grönland'ı elimizde tutmalıydık" diyerek pişman olduğunu vurguladı.

İTTİFAKIN GÜCÜ ARTACAK

Trump Danimarka'ya yeniden yüklendi, "2019'da Grönland'ı korumak için milyarlarca dolar harcayacaklarını söyledi ancak yapmadı. Bu yüzden Grönland'ın yeniden ABD tarafından alınması için görüşmeleri başlatıyorum. Birçok Avrupa ülkesi benzer anlaşmalar yaptı. Hatta toprak bıraktı." dedi.

Trump, Ukrayna'daki savaşa değindikten sonra tekrar NATO'ya yüklendi. ABD Başkanı "NATO ben gelmeden önce savunmaya yüzde 2 harcama yapması gerekiyordu ancak yapmadılar. Şimdi yüzde 5 savunma bütçesini ödüyorlar" dedi.

Trump, ittifaktaki endişelere değinerek "Bu da NATO için bir tehdit değil. Bu ittifakın gücün arttıracak. NATO bize kötü davranıyor. Bize kötü davranıyorlar ancak NATO için en fazla destek veren Başkan benim" diye konuştu.

'GÜÇ KULLANMAYACAĞIM, İSTESEM DURDURULAMAZ OLURUM'

Trump, Grönland'da yeniden değinerek "Eğer güç kullanmak istiyor olsaydım, yapardım ve durduralmazdım. Ancak kullanmayacağım. Şimdi odadaki herkes rahatladı ancak sizden istediğimiz tek bir şey var, o da Grönland" dedi.

Trump 'NATO'dan hiçbir şey almadık. NATO için ödeme yaptık. Bana göre yüzde yüzünü biz ödedik. Tek istediğim ise Grönland. Grönland'ı korumak için ihtiyacım var. Psikolojik ve mantıken saçma. Kim bir kira anlaşmasını korumak ister ki? Grönland'da Altın Kübbe'yi inşa edeceğiz ve düşmanlarımızı durduracağız" diye konuştu.

İKİ SEÇENEK SUNDU

Trump "Bir seçiminiz var. Evet derseniz çok memnun olacağız. Hayır derseniz bunun hatırlayacağız. ABD'nin güçlü bir NATO'ya ihtiyacı var. Bu yüzden çalışyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump "Şimdi tek istediğimiz, bir buz parçası. Tek istediğimiz bu. NATO'yla ilgili sorun bu. Biz onların yanındayız ama onların bizim yanımızda olacağını sanmıyorum. Bir ülke bize saldırsa yanıımızda olmazlar. Grönland konusunda yanımızda olmadılar. Grönland yüzünde borsa düştü. Bunu da düzelteceğiz" diyerek Grönland talebini vurguladı.