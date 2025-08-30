ABD Başkanı Donald Trump, salı günkü kabine toplantısından bu yana kamuoyunun karşısına çıkmadı.

Hafta sonu boyunca resmi programının da olmaması Başkan Trump’ın nerede olduğu ve sağlık durumuna ilişkin söylentileri alevlendirdi.

Amerikan medyasında ve sosyal medya platformlarında Cuma gününden itibaren “Başkan hasta mı?” şeklinde iddialar dolaşmaya başladı. Özellikle X üzerinden paylaşılan mesajlarda “Trump Salı’dan beri görünmedi. Nerede? Ülkeyi kim yönetiyor?” gibi ifadelere yer verildi.

Özellikle gazeteci Laura Rozen, Trump’ın tüm hafta sonu boyunca hiçbir etkinlikte görülmediğini ve Cuma günü de görüntülenmediğini yazdı.

Rozen, X hesabında şunları paylaştı:

“Trump’ın tüm hafta sonu boyunca planlanmış hiçbir kamuya açık etkinliği yok. Bugün de görüldüğüne inanmıyorum Dün de görülmedi.”

HAVUZ MUHABİRLERİNDEN 'BAŞKANI GÖRMEDİK' AÇIKLAMASI

Gazeteci Robert Mackey, Rozen’in paylaşımını alıntılayarak “Dün de görülmedi” dedi.

Ardından Beyaz Saray havuz muhabirlerinden gelen resmi raporda şu ifadeler yer aldı:

“Saat 17.17 itibarıyla travel/photo lid (fotoğraf ve seyahat yasağı) konuldu. Başkan bugün fiziksel olarak görülmedi.”

ABD’li gazeteci Sunil Joon, bu ifadeye dikkat çekerek, “Bu, Beyaz Saray havuz raporlarında yer alan tipik bir ifade değil. ‘Havuz muhabirleri bugün başkanı bizzat görmedi’ cümlesi nadir görülen ve dikkat çekici bir ifadedir. ” yorumunu yaptı.