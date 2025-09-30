Trump, Pazartesi günü Netanyahu ile ortak duyurdukları planın uygulanabilmesi için Hamas’ın da onay vermesi gerektiğini vurguladı.

3-4 GÜN SÜRE TANIDI

Planın Arap ve Müslüman ülkeler tarafından desteklendiğini iddia eden Trump, “Tüm Arap ülkeleri imzaladı. Müslüman ülkeler imzaladı. İsrail imzaladı. Sadece Hamas’ın cevabı kaldı” dedi. Trump geçtiğimiz gün Hamas'a 72 saat süre verdiğini söylediyse de bugün Beyaz Saray'da Hamas’a 3–4 gün süre tanıdığını söyleyerek örgütten hızlı bir yanıt beklediklerini belirtti.

"ABD ORDUSUYLA GURUR DUYUYORUM"

Başkan ayrıca kameralar önünde yaptığı konuşmada ABD ordusuna övgüler dizdi: “ABD ordusuyla gurur duyuyorum. Biz sınırlarımızı güvenli tutmak istiyoruz. Sizin başkomutanınız olmaktan dolayı çok mutluyum.” Trump, ordunun güçlendirilmesi ve savunma taahhüdünü yineleyerek ülkeyi korumaya devam edeceklerini kaydetti.

Trump’ın sözleri arasında coğrafi bir göndermede bulunan bölümü de dikkat çekti; konuşmasında Meksika Körfezi yerine “Amerikan Körfezi” ifadesinin kullanılmasını savundu. Ayrıca, Hamas’ın plana uyması gerektiğini belirterek bu sürecin “zor” olabileceğini ancak zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.