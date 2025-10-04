ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombalamayı geçici olarak durdurmasını takdir ettiğini bildirirken, Hamas'ın esirlerin serbest bırakılması konusunda hızlı hareket etmesi gerektiğini dile getirdi. Trump, gecikmeye müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti.
Trump, hızlı hareket edilmesi gerektiğini söylerken "Herkese adil davranılacak." dedi.
ABD Başkanı, hızlı hareket edilmemesi durumuna ilişkin olarak "Yoksa bütün bahisler iptal olacak." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Hamas'ın yanıtı sonrası yaptığı açıklamada Hamas'ın kalıcı barışı kabul ettiğine inandığını bildirmişti.
Trump, İsrail'den bombalamayı durdurmasını istemiş; bu sayede esirleri alabileceklerini söylemişti.
Hamas, İsrail'in çekilmesi ve ateşkesin sağlanması için Donald Trump'ın Gazze planını kabul ettiklerini duyurmuştu.
Hamas, Gazze'nin geleceğine dair ulusal bir karar verilmesi gerektiğini işaret ederken, Gazze'yi Filistinlilerden oluşacak teknokrat bir hükümetin yönetmesini kabul ettiklerini bildirdi.
Hamas'ın yanıtı sonrası İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelişmeden duydukları memnuniyeti ifade etmişti.