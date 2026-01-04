ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri operasyonunun ardından Başkan Donald Trump’tan dikkat çeken yeni bir çıkış geldi. Trump, kameraların karşısına geçerek Küba’ya müdahale ihtimalini açık kapı bırakan açıklamalarda bulundu.

OPERASYON SONRASI İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte cumartesi akşamı basın mensuplarının karşısına çıktı. Açıklamalar, ABD güçlerinin Venezuela’ya düzenlediği saldırı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanarak ülke dışına çıkarılması iddialarının ardından geldi.

Trump, operasyonun doğrudan kendi talimatıyla gerçekleştirildiğini doğrularken, Venezuela’ya yönelik müdahalenin “başarılı” olduğunu savundu.

ARTIK 'KÜBA' HAKKINDA KONUŞACAĞIZ

Basın toplantısının son bölümünde bir gazetecinin sorusu üzerine Trump, yıllardır sosyalist yönetim altında bulunan Küba’ya da değindi. Trump, şu ifadeleri kullandı. Bu sözler, Washington’un bölgedeki askeri ve siyasi baskısını Küba’ya doğru genişletebileceği şeklinde yorumlandı.

MESAJLARIN DİLİ SERTLEŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun açıklamaları ise daha sertti. Küba yönetimini açık şekilde hedef alan Rubio, “Bugün Kübalı bir devlet adamı olsaydım, açıkçası biraz endişelenirdim,” ifadelerini kullandı.

Rubio’nun ardından yeniden söz alan Trump, Küba halkının büyük zorluklar yaşadığını vurgulayarak, müdahale söylemini “insani” bir çerçeveye oturtmaya çalıştı.

SÜREÇ NASIL BU NOKTAYA GELDİ?

ABD, bir süredir Venezuela’dan uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla bazı tekneleri hedef alıyordu. Venezuela yönetimi ise cuma günü, ABD ile uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda anlaşmaya açık olduğunu açıklamıştı.

Maduro, perşembe günü yayımlanan önceden kaydedilmiş bir röportajda, ABD’nin Venezuela’da hükümet değişikliği dayatmaya çalıştığını ve ülkenin geniş petrol rezervlerine erişim hedeflediğini savunmuştu.

Geçen hafta, Venezuela’da uyuşturucu kartelleri tarafından kullanıldığı öne sürülen bir iskeleye düzenlenen drone saldırısının arkasında CIA’in olduğu iddia edilmişti. Bu saldırı, ABD’nin eylül ayında teknelere yönelik operasyonlara başlamasından bu yana Venezuela topraklarında bilinen ilk doğrudan operasyon olarak kayda geçmişti.