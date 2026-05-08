Trump yönetimi Cuma günü tanımlanamayan uçan cisim, diğer adıyla UFO'lar hakkında daha önce hiç görülmemiş bir dizi dosya ile video yayımladı.

Beyaz Saray tarafından yapılan resmi açıklamaya göre hükümetin dünya dışı varlıklar hakkındaki bilgilerine dair şeffaflığı artırmak amacıyla bu bilgiler yayınlandı.

Fox News kanalına verilen demeçte tüm hükümet birimlerinden gelen fotoğraf ve belgelerin tek bir noktada toplandığı ve bu belgenin resmen yayınlandığı bildirildi.

Resmi açıklamada "geçmiş yönetimlerin halkı dünya dışı varlıkları araştıma konusunda vazgeçirmeye çalıştığı" ifade edilirken "Başkan Trump halkın kendi kararını vermesi için azami şeffaflık sağlamaya odaklanıyor" denildi.

Resmi açıklamada, PURSUE isimli bir takip sistemi de tanıtıldı. Bu sistemle uzaylı arayan kişiler bulgularını hükümet ile paylaşabilecek.

ASTRONOTLARIN YANINDAN NELER GEÇTİ?

Beyaz Saray yetkilileri paylaşılan belgelerin "sadece başlangıc" olduğunu belirtt. İlk dosyalar arasında Apollo 12 ve Apollo 17 uzay görevleri sırasında filme alınan tuhaf şekilli nesnelerin fotoğrafları yer alıyor.

Özellikle Ay yüzeyinden çekilen bir karede gökyüzünde üç küçük noktadan oluşan bir küme göze çarpıyor.

Bunun yanı sıra dosyalar içerisinde FBI tarafından sağlanan fotoğraflar da bulunuyor. Bu görseller 1999 yılının yılbaşı gecesinde Amerikan uçaklarıyla aynı karede görülen diğer hava araçlarını içeriyor

Cuma günü açıklanan belgeler arasında Apollo 17 operatörleri arasındaki iletişimlerin tam metni de yer aldı.

Bu dökümler daha önce bilinmeyen bir olay hakkındaki diyalogları tüm detaylarıyla ortaya koydu.

Apollo 17 görevi sırasında uzay gemisinde bulunan operatörlerden biri komuta merkezine "Şu anda manevra yaparken yanımızdan süzülüp giden birkaç çok parlak parçacık veya parça var. Pencerenin hemen aşağısında bir sürü büyük parça duruyor ve bunlar çok parlaklar. Ron’un penceresinden bakınca sanki havai fişek şovu gibi görünüyor. Şimdi bazılarının şekillerini görebiliyorum ve bunlar takla atarak ilerleyen çok pürüzlü ve köşeli parçalar" mesajını gönderdi.

UZAYLILAR GERÇEK Mİ?

Donald Trump bu kararı alırken eski Başkan Barack Obama’nın uzaylılar hakkındaki açıklamalarına da tepki gösterdi.

Obama, daha önce "Uzaylılar gerçek mi?" sorusuna "Gerçekler, ancak onları görmedim" diye cevap verdi.

Obama’nın gizli bilgileri sızdırarak hata yaptığını belirten Trump kendisinin ise bu bilgileri halkın ilgisi doğrultusunda resmen gizlilikten çıkaracağını duyurdu.

Trump sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Savunma Bakanı ile ilgili diğer kurumlara talimat verdiğini açıkladı.

Paylaşımında UFO'lar ve uzaylı yaşamı ile bağlantılı tüm dosyaların belirlenerek yayımlanması sürecini başlattığını belirtti.

Trump, "bu adımın son derece karmaşık ama bir o kadar da önemli meseleleri aydınlatacağını" vurguladı.