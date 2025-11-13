Cinsel suçlardan hüküm giyen Jeffrey Epstein'in ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili yeni iddiaları ortaya çıktı.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ndeki Demokrat Parti üyeleri 2019 yılında ölen Epstein'ın üç yeni e-postasını kamuoyuna sızdırdı. Epstein ile yardımcısı Ghislaine Maxwell ve yazar Michael Wolff arasında geçen yazışmalarda Trump'tan birkaç kez bahsedildiği görüldü. Epstein'ın Nisan 2011'de Maxwell'e gönderdiği bir e-postada, Trump'ın "mağdurlardan biriyle saatler geçirdiği" öne sürüldü.

TRUMP İÇİN 'HAVLAMAYAN KÖPEK' BENZETMESİ

Epstein'in ayrıca, Trump'tan "havlamayan köpek" olarak bahsettiği görülürken; Ocak 2019 tarihli bir başka e-postada ise Epstein, Trump'ın "kızlardan haberi olduğunu, çünkü Ghislaine'e durmasını söylediğini" yazdı.

Trump, Epstein'la ilgili herhangi bir yasa dışı faaliyette bulunduğu iddialarını geçmişte defalarca reddetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de yeni e-postaların yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada "Demokratlar, Başkan Trump'ı lekelemek adına sahte bir anlatım yaratmak için seçtikleri e-postaları liberal basına sızdırıyorlar" dedi.

Sözcü, ayrıca, e-postalarda adı geçen "isimsiz mağdurun" intihar eden Virginia Giuffre olduğunu iddia etti.

BELGEDE TOM BARRACK DA VAR

Öte yandan 2016 tarihli yazışmalarda Epstein’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın dostu ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’la mesajlaştığı da görüldü.

Epstein, 9 Mart 2016 tarihli mesajında Barrack’a şunları yazdı:

“Bilginize: Hafta boyunca hem Donald (Marla, güzellik yarışmaları, Mar-a-Lago vb.) hem de Clinton hakkında birçok gazeteciden telefon alıyorum… Son zamanlarda Clinton ile ilgili çağrılar azaldı ama her zaman verdiğim yanıt ‘Söyleyecek bir şeyim yok’ oluyor ya da tamamen görmezden gelmeye çalışıyorum. Sokakta birkaç kez ani sorularla karşılaştım, ama artık daha dikkatliyim.”

Tom Barrack ise Epstein’a kısa bir yanıt vererek, “Umarım iyisindir, görüşelim” dedi.

Epstein bunun üzerine, “Çocukla fotoğrafını gönder, beni gülümset” ifadesini kullandı.

İşte o mail:

TRUMP'TAN İLK YANIT

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Demokratların "dikkat dağıtmaya" çalıştığını savundu. Trump, "Demokratlar Jeffrey Epstein hilesini, özellikle de en son başarısızlıkları olan hükümetin kapanmasından dikkatleri başka yöne çekmek için kullanıyorlar" ifadesine yer verdi.

Hükümetin uzun süreli kapalı kalmasından Demokratları suçlayan Trump, Epstein konusunun Demokratlar tarafından "suçlarını örtmek" için gündeme yeniden getirildiğini kaydetti.