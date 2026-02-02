Küresel finans sisteminde dengeleri değiştirebilecek açıklama Çin’den geldi. Devlet Başkanı Şi Cinping, yuanın uluslararası sistemde daha etkin bir para birimi haline gelmesini hedeflediklerini belirterek, doların küresel hakimiyetine karşı stratejik bir rota çizdi.

Şi Cinping, yaptığı açıklamada Çin’in finansal reformlarını derinleştirmeye devam edeceğini ve uluslararası finansal rekabette yuanın rolünü artırmayı amaçladıklarını vurguladı. Çin yönetimi, bu hedef doğrultusunda risk kontrolünü önceleyen ve “Çin’e özgü” bir finansal yapı inşa edileceğini ifade etti.

Bu yaklaşım, yalnızca bir para politikası tercihi değil, aynı zamanda dolar merkezli küresel finans sistemine yönelik uzun vadeli bir stratejik hamle niteliği taşıyor. Çin, özellikle ticaret, yatırım ve merkez bankası rezervlerinde yuanın kullanım alanını genişletmeyi amaçlıyor.

Ancak analistler, yuanın rezerv para olabilmesi için sermaye hareketlerinde daha fazla serbestlik, finansal şeffaflık ve küresel güven gibi başlıklarda Çin’in önünde ciddi sınamalar bulunduğuna da dikkat çekiyor.

Buna rağmen Şi Cinping’in açıklamaları, Çin’in küresel finans düzeninde daha fazla söz sahibi olma arzusunu açık biçimde ortaya koydu. Doların yıllardır süren hakimiyetine karşı atılan bu adımın, önümüzdeki dönemde küresel para piyasalarında yeni tartışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor.