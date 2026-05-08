“Star Wars” serisindeki Luke Skywalker karakteriyle tanınan Mark Hamill, ABD Başkanı Donald Trump’ı mezarda gösteren yapay zekâ üretimi bir görseli “keşke” notuyla paylaştı.

‘HESAP VERECEK KADAR UZUN YAŞAMALI’

Hamill paylaşımında, “Ara seçimlerdeki kaçınılmaz yıkıcı yenilgisine tanık olacak kadar uzun yaşamalı, eşi benzeri görülmemiş yolsuzluklarından dolayı hesap verecek, azledilecek, mahkum edilecek ve sayısız suçundan dolayı aşağılanacak kadar uzun yaşamalı. Tarih kitaplarında sonsuza dek rezil olacağını anlayacak kadar uzun yaşamalı” ifadelerini kullandı.

‘HASTA BİR BİREY’

Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle ise konuya ilişkin açıklamasında Hamill’i ‘hasta bir birey’ olarak nitelendirdi. Açıklamada, Obama’nın da daha önce benzer bir içerikle aynı platformda yer aldığı hatırlatılırken, Hamill’in paylaşımının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Beyaz Saray ayrıca Demokrat çevrelere bu içerik karşısında net bir tutum alma çağrısında bulundu.

‘DAHA ANLAŞILIR OLMASI İÇİN’

Geniş kesimlerden gelen tepkiler sonrası paylaşımı silen Hamill, Trump’ın saçları rüzgarda uçuşan bir fotoğrafını, “Daha anlaşılır olması için. ‘İşlediği suçlardan dolayı hesap verecek kadar uzun yaşamalı’. Aslında ölmesinin tam tersini dilemiştim ancak fotoğrafı uygunsuz bulduysanız özür dilerim” ifadeleriyle paylaştı.