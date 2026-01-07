Roma Katolik Kilisesi kardinalleri geçen yıl Papa Francis'in halefini seçmek için kapalı kapılar ardında toplandığında, dünyanın dört bir yanındaki uzmanlar papalık tahtı için muhtemel adayların listelerini hazırladı. Uzmanların üzerinde hemfikir olduğu tek şey, bir Amerikalının şansının olmadığıydı. ABD'nin süper güç statüsü göz önüne alındığında, kırmızı giysili kardinallerin bir araya geldiği konklavın, Amerikalı bir papa seçerek etkisini daha da genişletmek istemeyeceği varsayılıyordu.

Ancak konklav tam olarak bunu yaptı ve Chicago doğumlu Kardinal Robert Prevost'u -şimdi Papa XIV. Leo- seçti. Amerikan hegemonyasına gelince, Leo'nun Donald Trump'ın cebinde olduğu izlenimi yok. Tam tersine. Muhafazakar Amerikalı Katolikler, kendi içlerinden birinin radikal Latin Amerikalı Papa Francis'ten bir adım öteye geçeceğini düşünse de, Leo iklim değişikliğiyle ilgili papalık uyarılarını sürdürdü, dünyanın en yoksullarına empati gösterdi ve barış çağrılarını yineledi.

BELİRLEYİCİ VENEZUELA OLACAK

Ancak Papa Leo için, papalık döneminin ve vatanıyla olan ilişkisinin belirleyici anı muhtemelen Venezuela olacak. Donald Trump'ı ABD askeri müdahalesinin yasallığı ve ahlakiliği konusunda sorgulamak cesaret gerektirecek. Şimdiye kadarki işaretler cesaret verici – ancak Leo'nun sesinin daha yüksek, daha güçlü ve daha öfkeli olması gereken an geldi.

Aralık başında Papa, ABD'nin Venezuela'ya askeri bir müdahale hazırlığı içinde olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu. Pazar günü, geleneksel öğle yemeği konuşmasını, ölçülü diplomatik bir dille de olsa, bu konuya ayırdı. İnsan haklarına, ulusal egemenliğe ve adalete saygıdan bahsedildi.

Ancak kalabalığa Venezuelalılar için "endişe dolu bir ruha" sahip olduğunu söylediğinde, daha duygusal bir şeyin de ipucu vardı. Latin Amerika'da olanlar bu papa için kişisel bir mesele. Leo'yu ilk Amerikalı papa olarak tanımlamak doğru olsa da, o aynı zamanda Perulu bir papa. Çünkü 1985'ten 1998'e kadar Peru'da cemaat pastörü, 2015-2023 yılları arasında ise Peru'daki Chiclayo Piskoposu olarak görev yaptı.

Amerikalı PAPA LEO Peru VATANDAŞI

Robert Prevost olarak, sekiz yılını kuzey Peru'da piskopos olarak geçirdi, Peru vatandaşı oldu ve Maduro'nun erişiminden uzak, Ekvador ve Kolombiya üzerinden güvenlik arayışında olan Venezuelalı mültecilere hizmet etti. Sadece Venezuelalı halkı iyi tanımakla kalmıyor, aynı zamanda en kıdemli iki yardımcısı da tanıyor. Kardinal Pietro Parolin – devlet sekreteri olarak, fiilen Papa'nın yardımcısı sıfatıyla – Venezuela'da papalık büyükelçisi olarak görev yaptı. Bir diğeri, Edgar Peña Parra, kendisi de Venezuelalı bir başpiskopos.

ODAK NOKTA: VENEZUELA

Hiçbiri Maduro hakkında yanılgıya düşmeyecek. Ancak odak noktaları, Trump'ın ABD petrol baronlarının ülkenin geniş doğal kaynaklarından kâr elde etme planları değil, Venezuela halkı olacak.

Papa olarak Leo'nun barış konusunda iki güçlü aracı var – ki bunu en başından beri öncelik olarak belirlemiştir. Birincisi, kamuoyundaki sesi. Hiç kimse Papa'nınki gibi küresel bir platforma sahip değil. İkincisi ise, dünyanın dört bir yanındaki iyi bilgilendirilmiş nuncio ağı (Vatikan tarafından atanan kilise diplomatları) ve BM gibi uluslararası platformlardaki yeri ile Vatikan diplomasisi; burada daimi gözlemci statüsüne sahip olup, Genel Kurul'a katılma, konuşma ve etkileme hakkına sahip.

Roma'nın savaşan taraflar arasında köprü görevi görmesinin birçok örneği var. Obama yönetimi sırasında Vatikan, ABD ve Küba arasındaki bağların yeniden kurulmasında önemli bir rol oynadı. Ekim ayında Roma'daki bir Vatikan diplomasi seminerinde, Leo'nun yardımcılarından biri olan İngiliz Başpiskopos Paul Gallagher, Şili ve Arjantin arasında Beagle Kanalı üzerinden 1984 yılında imzalanan barış antlaşmasında Vatikan'ın oynadığı rolü hatırlattı. Ayrıca, Kuzey İrlanda'daki çatışmalar sırasında Vatikan'ın sessiz barış inşası da konuşuldu.

*** The Independent

*** Catherine Pepinster

Teoloji, Katolik ve Anglikan Ekümenizmi, kilise tarihi konularına odaklanan İngiliz editör, tarihçi, yazar