Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyonun bu yıl hedef seviyenin altına gerilemesinin ardından, orta vadede yüzde 2 düzeyinde istikrar kazanmasının beklendiğini bildirdi.

Lagarde, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda ECB Yıllık Raporu üzerine yaptığı konuşmada, bölge ekonomisinin görünümü ve para politikasına ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Güncellenmiş değerlendirmelerin, enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefte istikrar kazanacağını teyit ettiğini aktaran Lagarde, "Enflasyonun orta vadeli yüzde 2 hedefimizde sürdürülebilir bir şekilde istikrar kazanmasını bekliyoruz. Mevcut belirsiz ortamda, verilere dayalı ve toplantı odaklı yaklaşımımız bize iyi hizmet ediyor." dedi.

Avrupa ekonomisini güçlendirme çabaları kapsamında enflasyonun kontrol altında tutulması için çalıştıklarını kaydeden ECB Başkanı, ekonomik dayanıklılık ve rekabetçiliğin yalnızca para politikasına değil, daha geniş bir politika çerçevesine bağlı olduğunu vurguladı.

Mevcut belirsiz ortamda para politikasına yönelik toplantı bazlı ve veriye dayalı yaklaşımlarına devam edeceklerini anlatan Lagarde, "ECB'nin taahhüdü nettir, fiyat istikrarına ve daha güçlü bir Avrupa vizyonuna odaklanmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Euro Bölgesi’ndeki düşük verimlilik ve zayıf büyüme oranlarından duyulan endişeyi dile getiren Lagarde, yasama organlarını gerekli yapısal reformları hayata geçirmeye çağırdı.

AVRUPA ABD'Lİ ÖDEME SİSTEMLERİNDEN ÇIKIŞA DİJİTAL EURO İLE HAZIRLANIYOR

Merkez bankası parasının geleceğine dair kapsamlı bir yol haritası paylaşan ECB Başkanı, fiziksel nakit kullanımının devam edeceğini vurgularken "dijital euronun" Avrupa’nın ekonomik egemenliği için stratejik önem taşıdığını söyledi.

Lagarde, "Dijital euro, kritik ödeme sistemlerinde yabancı sağlayıcılara olan aşırı bağımlılığı önleyerek tamamen Avrupa altyapısına dayanacaktır. Bu proje, nakit paranın gizliliğini dijital dünyaya taşıyan güvenli bir çözüm sunacaktır." dedi.

Dijital euronun Avrupa ekonomisi için stratejik bir kalkan görevi göreceğini savunan Lagarde, sistemin tamamen Avrupa altyapısı üzerine inşa edileceğini vurguladı.

Lagarde, "Bu sayede, ekonomimizin işleyişi için kritik önemi haiz ödeme sistemlerinde yabancı sağlayıcılara olan aşırı bağımlılığın önüne geçeceğiz." ifadesini kullandı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, ECB’nin sadece bireysel ödemelere değil, dijital varlık ekosistemine de odaklandığını kaydederek tokenizasyonun potansiyelini açığa çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Öte yandan, yılın başında enerji fiyatlarındaki sert düşüşün etkisiyle Euro Bölgesi'nde enflasyon, ocak ayında yüzde 1,7'ye gerileyerek bankanın yüzde 2'lik hedefinin altında kaldı.

ECB her ne kadar orta vadede hedefe dönüleceğini öngörse de analistler euronun son dönemdeki yükselişinin bu tahmini riske atabileceğini belirtiyor.

ECB, sağlıklı bir ekonomi için tüm Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 2 olmasını hedefliyor.

TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLEYECEK?

Dijital euro projesinin hayata geçirilmesi, Euro Bölgesi ile yoğun ticari ve finansal ilişkilere sahip olan Türkiye’yi de dolaylı olarak etkileyecek.

Avrupa Birliği’nin ödeme sistemlerinde dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen bu adımı, Türkiye–AB ticaretinde euro cinsinden işlemlerin daha hızlı ve düşük maliyetli yapılmasının önünü açarken, orta vadede euronun bölgesel ağırlığını artırarak Türkiye’nin dış ticaret ve finansman dengeleri üzerinde etkili olabilir.

ABD KARARI NASIL KARŞILAYACAK?

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Avrupa Merkez Bankası’nın dijital euro adımına Washington’dan mesafeli ve eleştirel bir yaklaşım gelmesi bekleniyor.

Analistler, Trump’ın Avrupa’nın ödeme sistemlerinde ABD merkezli şirketlere olan bağımlılığı azaltmayı hedefleyen bu girişimi, doların küresel konumu ve Amerikan finansal çıkarları açısından riskli bir hamle olarak değerlendirebileceğine dikkat çekiyor.