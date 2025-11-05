New York Belediyesi, 2023 yılında üst üste yolsuzluk skandallarıyla sarsılmıştı. Eski Belediye Başkanı Eric Adams'ın, Türkiye dahil olmak üzere birçok şirket ve ülkeden rüşvet aldığı öne sürülmüş ve bu iddialar hala süren dava süreçlerini açmıştı.

New York'un solu, bu olayların gölgesi altında yeni bir Belediye Başkanı seçilmesi için toplandı. Ancak bir aday konusunda bir türlü anlaşmaya varılamıyordu.

O esnada arkadaşının arabasıyla, çoşkulu müzikler dinleyerek gelen solcu siyasetçi, toplantı salonun önünde indi. Kravatını düzelltti, salonun girişine tek başına yürüdü.

İçeri girdiğinde ise fısıltılar hemen başladı: 'Zohran Mamdani? Zohran Mamdani mi adaylık peşinde. Ama o müslüman değil miydi?"

Trump'ı şok eden, New York'un yolsuzluk ve adam kayırma iddialarıyla çalkalanan belediyesine de umut olan Mamdani, zafere giden yola böyle başladı.

MAMDANİ NEW YORK'U KÖKÜNDEN DEĞİŞTİRECEK

Mamdani başa geleceği andan itibaren yapacağı dev değişikliklerin hazırlığını yapıyor.

New York'u kökünden değiştireceğini vaat eden Mamdani, halk otobüslerini bedava yapma sözü verdi.

Dahası, belediyenin işleteceği süper marketler açma sözü veren yeni belediye başkanı, kiraları da düşüreceğini söyledi.

Ancak bu vaatlere Trump'tan yanıt gecikmedi. Mamdani'yi "zararlı bir komünist" olarak tanımlayan ABD Başkanı Donald Trump, New York'a olan desteğini keseceğini duyurdu.

Göçmen ailesinden gelen ve göçmen yanlısı olan solcu müslüman Mamdani, göçmen karşıtı popülist Trump'ın en büyük siyasi düşmanı haline geliyor.

ZENGİNLERE VERGİ ŞOKU

Peki büyük seçim vaatleriyle başa gelen Mamdani, sözlerini nasıl tutacak? Mamdani, 1 milyon dolardan fazla geliri olan New Yorklulara yeni gelir vergisi getirme sözü verdi.

Mamdani, yüksek gelir sahiplerine yeni vergiler getirme sözü vermiş ve finans ile emlak sektörlerindeki güç odaklarını sık sık eleştirmişti.

Bu gelirin, işçi sınıfı ve alt orta sınıf New Yorklulara daha iyi hizmetler verilmesi için kullanılması planlanıyor. Ancak Wall Street'in para babaları, bu karardan hoşnut değil.

Wall Street’in önde gelen isimleri, zenginlere daha fazla gelir vergisi getirmek isteyen Mamdani'ye uzun süredir şüpheyle yaklaşıyordu.

Ancak seçim kampanyasının son haftalarında Mamdani, önde gelen iş insanlarıyla görüştü. New York'un en zenginler, şimdi belediye başkanıyla işbirliği peşinde.

'ŞEHRİ YÖNETEN 50 KİŞİ VAR'

Yatırım bankası Evercore’un onursal başkanı Ralph Schlosstein, “Bu seçim olağanüstü bir katılımla geçti. Halkı heyecanlandırmayı başardığı için hakkını vermek gerekir. Artık herkesin bir araya gelme zamanı” dedi.

Ancak bazı finansçılar hâlâ temkinli. Bir fon yöneticisi, “Dünyanın en kapitalist şehrinde bir sosyalist yönetimi kaldıramayız” derken, bir başka yatırımcı da Mamdani’nin ekonomi ve dış politika konularında fazla katı olduğunu söyledi.

Mike Bloomberg'in belediye başkanlığı döneminde görev yapmış, Wall Street'te uzun yıllar yönetici olarak çalışmış Robert Steel, şu anda en önemli konunun Mamdani tarafından seçilecek "birkaç çalışan" olduğunu söyledi.

Steel, “Şehri gerçekten yöneten 30 ila 50 kişi var” dedi. Bu kişilerin kimler olacağının asıl önemi taşıyacağını ifade etti.

'TRUMP, SESİNİ AÇ'

Wall Street'le yıldızını barıştırma yoluna giren Mamdani'nin ABD Başkanı'yla barışması mümkün görünmüyor.

Partisinin New York'ta olan kaybını "oy pusulasında Donald Trump yazmıyor, bu yüzden kaybedildi" diye yorumlayan ABD başkanı, savaşa hazırlandığını belirtti.

Sosyal medya platformu üzerinden "...BÖYLECE, BAŞLIYORUZ!" mesajını yayınlayan Trump, Mamdani ilk adaylığı koyduğu andan itibaren solcu siyasetiçiye olan düşmanlığını açıkça dile getirdi.

Mamdani ise son derece cesur bir tavır takınıyor. Buna karşın Mamdani, geri adım atmadı. Zaferini kutladığı podyumdan "Trump, dinlediğini biliyorum. Sesi aç" diye konuştu.

Kendi tutumundan dolayı özür dilemeyen Mamdani, "müslüman ve sosyalist olduğum için kimseye özür borcum yok" diyerek ABD'nin sağına meydan okudu.