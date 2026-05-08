ABD basınında yer alan ve gizli bir CIA analizine dayandırılan bilgilere göre İran, yoğun ekonomik baskılara rağmen ABD deniz ablukasına en az 3 ila 4 ay boyunca dayanabilecek kapasiteye sahip. Değerlendirmede, Tahran’ın ciddi ekonomik zorluklarla karşılaşmadan önce kısa sürede çökmeyeceği, hatta bazı senaryolarda bu sürenin daha da uzayabileceği belirtiliyor.

‘BEKLENENDEN DAHA DİRENÇLİ’

CIA’nın yönetimle paylaştığı analiz, ABD’nin kamuoyuna yaptığı açıklamalardan daha temkinli bir tablo çizerek İran’ın hem ekonomik hem de askeri açıdan beklenenden daha dirençli olduğunu ortaya koyuyor.

‘FÜZE RAMPALARININ YÜZDE 75’İ KULLANILABİLİR DURUMDA’

Rapora göre İran’ın füze kapasitesi de büyük ölçüde korunmuş durumda. Mobil füze rampalarının yaklaşık yüzde 75’inin hâlâ kullanılabilir olduğu, füze stoklarının ise yaklaşık yüzde 70’inin elde tutulduğu ifade ediliyor. Ayrıca yeraltı depolama tesislerinin önemli bir kısmının yeniden faaliyete geçirildiği, hasar gören bazı sistemlerin onarıldığı ve savaş sırasında yeni füze üretiminin sürdüğü aktarılıyor. İran’ın ayrıca binlerce insansız hava aracını üretme ve kullanma kapasitesini koruduğu değerlendiriliyor.

TRUMP AĞIR DARBE ALDIKLARINI SÖYLÜYORDU

ABD’li yetkililer ise farklı bir tablo çizerek, uygulanan deniz ablukası ve yaptırımların İran ekonomisine ciddi zarar verdiğini, ticaretin kısıtlandığını ve günlük yüz milyonlarca dolarlık kayıp yaşandığını öne sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamalarda İran’ın ekonomik ve askeri olarak ağır darbe aldığını savunarak füze kapasitesinin büyük bölümünün imha edildiğini iddia ediyor ve deniz ablukasını “başarılı ve etkili” olarak nitelendiriyor.

‘PETROL AKIŞINI DEVAM ETTİREBİLİYOR’

Haberde ayrıca İran’ın petrol ihracatını tamamen durdurulmasa da tankerlerde depolama ve alternatif kaçakçılık yolları gibi yöntemlerle sürdürmeye çalıştığı belirtiliyor. Hürmüz Boğazı üzerinden ticaretin büyük ölçüde aksadığı, ancak tamamen kapalı olmadığı da ifade ediliyor.

‘İRAN TAMAMEN ZAYIFLAMADI’

Öte yandan, ABD ve İsrail’in askeri baskısına rağmen İran’ın tamamen zayıflatılamadığı ve bunun savaşın stratejik sonuçlarına dair yeni tartışmalar yarattığı değerlendiriliyor. Bazı analistler, uzun süreli yaptırımlar ve hava saldırılarına rağmen rejimin beklenenden daha dayanıklı olabileceğini, İran’ın da mevcut koşullarda teslim olmaya zorlanmasının kolay olmadığını ifade ediyor.