Hem Türk Hava Kurumu hem de üniversitesine ve 11. Ana Ulaştırma Üs Komutanlığı’na ev sahipliği yapan Ankara’daki Etimesgut Havaalanı ve çevresi, ABD Başkanı Donald Trump’ın da 7-8 Temmuz 2026’da Türkiye’ye geleceği NATO Zirvesi öncesinde yeniden düzenleniyor. Zirve için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan tesislerin yeri de değişecek.

LİDERLERE YER AÇILIYOR

1935 yılında Atatürk tarafından kurulan ve Sabiha Gökçen’in de eğitim alıp pilot olduğu Türkkuşu tesisleri, Trump’ın Air Force One ve yabancı konukların uçağına yer açmak için taşınacak. Eski AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun boşandığı eşi Ünsal Ban’ın yolsuzlukları ile gündeme gelen Türk Hava Kurumu Üniversitesi de Etimesgut’tan Sivrihisar ya da Polatlı’ya gidecek.

9.5 MİLYARLIK MASRAF

Etimesgut Havalimanı’nın VIP yapılması için toplam masraf 9 milyar 506 milyon 364 bin TL olacak. Bölgede Şeker Fabrikaları Genel Müdürü’nün lojmanı da bulunuyor. Bu lojmanlar da yıkıldı. Devlet Konukevi’nin yapımı için Şeker Fabrikası’nın da başka yere taşınacağı bildirildi.

‘İstikbal göklerdedir’

Türkiye’de havacılığın temellerinin atıldığı simge kurumlardan biri olan Türkkuşu, Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” vizyonuyla 1935’te Ankara’da kurulmuştu. Türkkuşu, Türk Hava Kurumu bünyesinde nitelikli pilotlar yetiştirdi. Kadınların havacılıkla tanışmasında da öncü rol oynadı.