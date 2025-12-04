Cem Yıldırım

ABD Başkanı Donald Trump’ın da katılacağı Ankara’daki NATO Başkanlar Zirvesi öncesi için hazırlıklar sürüyor. Beştepe’de 7-8 Temmuz 2026’da yapılacak zirveye katılacak 32 ülke liderinin uçağının ineceği Etimesgut Askeri Havalimanı’nın pist uzunluğu 3000 metreye çıkarılıp genişliği artırılıyor.

VIP ve devlet protokol uçaklarının kullanımına açık olacak havalimanında şeref salonu ve devlet konukevi de inşa ediliyor. VIP’e dönüşecek olan havalimanı çevresindeki lojmanlar yıkılıyor ağaçlar da kesilip yollar genişletiliyor. Bugüne kadar havalimanının VIP dönüşümü için 2 milyar 96 milyon lira, havaalanı yolu için de 3 milyar 971 milyon 364 bin liralık 2 ihale yapıldı. Bu ihaleleri SNH inşaat ile Sera Yapı ve Anteş İnşaat ortaklığı kazandı. Şimdi, 3. ihale de geldi ve 3 milyar 439 milyon lira bedelli ihaleyi Sami Şener’e ait Sera Yapı Endüstri A.Ş’de kaldı. Böylelikle üç ihale sonucu Etimesgut için harcanacak toplam bedel 9 milyar 506 milyon 364 bin TL oldu.