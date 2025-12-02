İstanbul’da Atatürk Havalimanı “Şehir içinde kaldı” denilerek pistleri yıkılıp Millet Bahçesi yapılırken Ankara’daki Etimesgut Havalimanı genişletiliyor. Havalimanı, 7-8 Temmuz 2026’da yapılacak olan NATO Başkanlar Zirvesi için VİP Havalimanı haline getirilecek ve 6 milyar lira harcanarak yeniden düzenlenecek. Pistler genişletilerek uzatılacak. Devlet konukevi ve protokol binaları da inşa edilecek. Zirveye katılacak olan 32 devlet ve hükümet başkanının uçakları Etimesgut’a inecek.

TALAN EDİLİYOR

Bölgede doğa katliamı başladı, kırmızı çarpı işareti konulan asırlık ağaçlar kesiliyor. Ormanlık alan talan ediliyor, görenlerin içi yanıyor. Etimesgut Şeker Fabrikası’na ait lojmanlar da boşaltılmaya başlandı. Beştepe sarayındaki zirve öncesi Etimesgut Havalimanı’na giden yollar da genişletilerek yeniden yapılıyor.

“Havalimanı Onarımı ve Devlet Konukevi İnşaatı” için 2 milyar 96 milyon lira, havaalanı yolu için de 3 milyar 971 milyon 364 bin TL harcanacak.

VIP KULLANACAK

Çalışmaları Sera Yapı Endüstrisi A.Ş ile Antaş Altyapı Anonim Şirketi ortaklığı yapıyor. Yolları genişletme ve yeniden yapım işini ise SNH İnşaat üstlendi. 1935’ten beri askeri amaçlı hizmet veren havalimanındaki işler tamamlandığında ABD Başkanı Trump’ın Air Force One uçağı ve tüm uçak tipleri Etimesgut’a inebilecek. Sonrasında sadece VIP ve devlet protokol uçaklarına hizmet verecek.

CUMHURİYET MİRASI FABRİKA

Cumhuriyet döneminden miras kalan şeker fabrikasının arazisinin kullanılması ve lojmanlarının yıkılması tepki çekiyor. 1962’de kurulan Ankara Şeker Fabrikası’nın bir kısmı korunması gereken kültür varlığı kategorisinde. Cumhuriyet’in üretim hafızasının ve gelecek dehasının en önemli mekânsal tanıklarından birisi olan fabrikanın ana binası, Yönetim Binası, Ankara Şeker Araştırma Enstitüsü’nün A-B-C blokları ile sinema ve lokanta yapıları, Mimarlar Odası’nın girişimleriyle korunuyor.

TANIDIK İŞ İNSANI YAPIYOR

Genişletme, onarım ve konukevi yapımını Sani Şener’e ait Sera Yapı Endüstrisi A.Ş ile Antaş Altyapı Anonim Şirketi ortaklığı yapıyor. TAV Havalimanı işletmelerinin de kurucusu olan Şener, daha önce de Adıyaman, Erzincan, Trabzon, Tokat, Antalya Havaalanları ile Dubai Sky Tower binasını yapmıştı. Antaş Altyapı Anonim Şirketi ise son olarak İskenderun Topboğazı Otoyolu ve Antakya Bağlantı yolu ihalesini almıştı.

Asırlık ağaçlar kesildi

Genişletme çalışmaları için asırlık ağaçlar işaretlenip kesiliyor. Şeker fabrikası yerleşkesine nefes veren yılların ağaçları bir bir işaretlenmiş.

Lojmanlar yıkıldı

Şeker Fabrikası’nın lojmanları yıkılıyor. Lojmanlarda yaşayanlar 10 Ekim 2025 tarihinde yapılan tebligatla apar topar lojmanları boşalttılar.

Fabrika yolu kapandı

Cumhuriyet döneminden miras kalan şeker fabrikası öyle gözden çıkarılmış ki, çalışmalar kapsamında fabrikaya giden yol bile kapatılmış.