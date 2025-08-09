ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmenin tarihini ve yerini duyurdu. Trump açıklamasında, Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini belirtti. Bu habere emoji ile tepki ver İlginizi Çekebilir Trump Putin'in yalancısı oldu: Kuşatılma iddialarına Ukrayna'dan jet yanıt İlginizi Çekebilir Trump Putin'i açıkça tehdit etti: "Ateşle oynuyor" İlginizi Çekebilir Trump Putin'den bıktı, Ukrayna'ya silahlar akıyor