ABD medyasına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Trump'ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile de görüşmesi öngörülüyor.

ABD medyasına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Trump'ın, daha sonra Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump'ın telefon görüşmesi sırasında Putin'e Ukrayna ile barış konusunda “ciddi” olup olmadığını soracağına inandığını belirterek, ABD'nin bir çözüme ulaşma çabalarında “tekerleklerini döndürmeyeceğini” vurguladı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt de bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın “çatışmanın her iki tarafına karşı da bıkkınlık ve hayal kırıklığı yaşadığını” belirterek, amacının “bir ateşkes ve bu çatışmanın sona erdiğini görmek olduğunu” dile getirdi.

KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR GELDİ

Görüşme sonrasında ilk açıklama Rusya'dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı açıklamada "(Trump ile) Görüşme yapıcıydı ve görüşmeyi çok kıymetli buluyorum" dedi.

Putin, "Rusya gelecekteki barış görüşmeleri için Kiev ile bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır. Ukrayna ile anlaşmaya varıldığı takdirde ateşkes mümkün. Genel olarak doğru yoldayız, Rusya ve Ukrayna her iki tarafa da uygun tavizler bulmalı. Krizin kökeninde yatan etkenler ortadan kaldırılmalı." dedi.

Moskova ve Kiev görüşmelerine verdiği destek için Trump'a teşekkür eden Putin, "Ukayna ile İstanbul'daki temaslar tarafların doğru yönde ilerlediğini gösteriyor." diye konuştu.

TRUMP: ATEŞKES İÇİN HEMEN MÜZAKERELERE BAŞLIYORUZ

ABD Başkanı Trump ise, Putin'le görüşmenin çok iyi geçtiğini söyledi ve "Ateşkes için hemen müzakerelere başlıyoruz. Koşullar iki taraf arasında müzakere edilecek." dedi.

Vatikan'ın Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapmak istediğini belirten Trump, "Rusya, savaş bittiğinde ABD ile geniş çaplı ticaret yapmak istiyor. Ukrayna ticaretten yararlanabilir." diye konuştu.