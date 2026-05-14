ABD Başkanı Donald Trump, 8,5 yıl aradan sonra Çin’i ziyaret etti. Beyaz Saray, Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve ‘İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması’ konusunda mutabık kaldığını duyurdu.

30’DAN FAZLA GEMİ GEÇİŞ YAPTI

İran devlet televizyonunun haberine göre, dün geceden beri 30'dan fazla gemi Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerinin koordinasyonu ve gözetiminde, İran'ın belirlediği güzergâh üzerinden Hürmüz Boğazı'nı geçti.

‘ONAY ALINMADAN GEÇİŞ YAPMAYA ÇALIŞILMAMALI’

Haberde, Hürmüz Boğazı'nda çok sayıda geminin geçiş için izin beklediği ancak Devrim Muhafızları'nın "onayı alınmadan hiçbir geminin geçiş yapmaya çalışmaması" konusunda uyarıda bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan yarı resmi Fars Haber Ajansının, bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tahran ile Pekin arasında yapılan görüşmeler sonucunda Çin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine ilişkin mutabakata varıldığı ifade edilmişti.