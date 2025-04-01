ABD Başkanı Donald Trump, ikinci görev dönemindeki ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan’a yapacağına dair haberleri doğruladı.

Orta Doğu seyahatinin birkaç ülkeyi kapsayacağını söyleyen Trump, "Gelecek ay olabilir, belki biraz sonra. Ayrıca Katar'a ve muhtemelen birkaç ülkeye daha gideceğiz. BAE de çok önemli. Bu yüzden muhtemelen BAE ve Katar'a da uğrayacağız" dedi. Önceliğinin neden Suudi Arabistan olduğu sorusuna "Orta Doğu ile çok iyi bir ilişkim var" yanıtını veren Trump, Suudi Arabistan liderlerinin ABD’ye büyük yatırım yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Trump, "Amerikan şirketlerimize yaklaşık 1 trilyon dolar harcamayı kabul ettiler. Bu da benim için iş fırsatları demek" şeklinde konuştu. ABD basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı son haberlerde, Trump’ın ikinci başkanlık dönemindeki ilk yurtdışı seyahatini Mayıs ayı ortasında Suudi Arabistan'a yapacağı iddia edilmişti.