ABD tarafında yaşanan gelişmelerin etkisiyle, piyasalarda güvenli liman talebinin yeniden artmasıyla altın fiyatları yükselişe geçti. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği törende, ABD'de federal hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısını imzaladı. Böylece ülke tarihinin en uzun süreli kapanması 43. gününde sona erdi.

Yaşanan gelişmeleri piyasalar olumlu karşıladı. Ons altın sert yükselişler yaşayarak sabah 08.05'te 4 bin 213 dolarda yukarı yönlü hareketleniyor.

GRAM ALTINDA YÖN YUKARI

Gram altın, dolar/TL kurundaki yükselişe ons altındaki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle, yönünü yukarı çevirdi. Gram altın sabah seansında 08.05'te 5 bin 722 lirada bulunuyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalı çarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın Kapalı çarşıda 5 bin 929 liradan satılıyor. İşte kapalı çarşı altın fiyatları...

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.