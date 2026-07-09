ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü Suriyeli mevkidaşı Ahmed el-Şara'ya, ülkesini ABD'nin teröre destek veren devletler listesinden çıkarma kararı aldığını iletti.

Mektupta Trump, Suriye'nin yeniden inşasının önündeki tüm engelleri kaldırma sözü verdiğini ve çok yakında bunun gerçekleşeceğini belirtti.

Kıdemli bir ABD yönetimi yetkilisi, söz konusu mektubun çarşamba günü Ankara'da gerçekleşen görüşmenin ardından Şara'ya teslim edildiğini aktardı.

Mektupta ABD'li şirketlerin Suriye'ye yatırım yapmaya ve ülkeyi her zamankinden daha müreffeh hale getirmeye hazır olduğunu ifade eden Trump, kararı ABD Kongresi'ne bildirdiğini açıkladı.

Kongre, kararın resmi olarak yürürlüğe girmesinden önce 45 günlük bir inceleme gerçekleştirecek.

Suriye'nin teröre destek veren devletler listesinde yer alması; ABD dış yardımları, savunma ihracatı ve belirli finansal işlemler üzerinde çeşitli kısıtlamalar getirmekteydi.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Safvat Raslan, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin bu adımının yatırım, ekonomik toparlanma ve Suriye'nin küresel ekonomiye yeniden entegrasyonu açısından daha geniş fırsatlar sunacağını belirtti.

Geçtiğimiz yıl Trump, Suriye'ye yönelik bir ABD yaptırım programını sonlandıran ve ülkenin uluslararası finansal sistemden tecrit edilmesini bitiren bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

Gelişmeler doğrultusunda, Riyad'ın toparlanma çabalarını desteklemek amacıyla birkaç Suudi firmasının milyar dolarlık yatırımlar planladığı, diğer Körfez ülkelerinin de mali yardım taahhüdünde bulunduğu bildirildi.

Trump, çarşamba günü gerçekleştirdikleri görüşmede Şara'ya yönelik takdirlerini dile getirdi. Ahmed el-Şara, 2016 yılında bağlarını koparmadan önce Suriye'de El Kaide'nin Nusra Cephesi'nin komutanlığını yürütmüştü.

Şara, daha sonra 2024 yılının sonlarında Esad'ın totaliter rejimini devirmek amacıyla İslamcı muhalif gruplardan oluşan bir koalisyona liderlik etmişti.