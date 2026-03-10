Altının onsu 5.188 dolara çıkarak önceki işlem gününde yaşanan kayıplarını geri aldı. Trump, bölgedeki savaşın “çok yakında” sona erebileceğini ifade etti. Aynı süreçte ABD dolarının performansını ölçen endeks yüzde 0,1’e kadar düşerken, petrol fiyatları son derece oynak işlemlerin yaşandığı piyasada yüzde 10’dan fazla geriledi.

Sabah seansında altının onsu 5 bin 171 dolarda hareketlenirken yurt içinde gram altın 7 bin 325 lirada bulunuyor. Öte yandan Trump'ın konuşmasıyla birlikte dolar endeksinde de gerileme yaşandı. Sabah seansında endeks 98,83 seviyesinde hareketleniyor.

PETROL SERT DÜŞTÜ

Trump'ın 'savaş bitebilir' açıklamalarının ardından brent ham petrol 100 doların altına sarkarak 92,90 dolarda, ham Petrol WTI varili ise 88,59 dolara kadar geriledi.

FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ ZAYIFLADI

Daha önce Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması ve İran’ın enerji altyapısına yönelik füze saldırıları petrol fiyatlarını yukarı taşımış, bu gelişmeler küresel enflasyon endişelerini artırmıştı. Bu tablo, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere birçok merkez bankasının faiz indirimine gitme ihtimalini zayıflatmıştı.

Faiz oranlarının yüksek seyretmesi, getiri sağlamayan altın için genellikle olumsuz bir unsur olarak görülüyor. Bununla birlikte savaş sürecinde küresel hisse senedi piyasalarında yaşanan satış dalgaları sırasında yatırımcılar zaman zaman altını likidite kaynağı olarak kullandı.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre TD Securities kıdemli emtia stratejisti Daniel Ghali, yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini azaltmasının altın pozisyonları üzerinde baskı yarattığını söyledi. Ghali, bazı yatırımcıların fiziki piyasada yaşanan düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirdiğine dair işaretler bulunduğunu ancak işlem hacminin sınırlı kaldığını belirtti.