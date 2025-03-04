ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması, dünya çapında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ukrayna lideri Zelenski ile yaşadığı tartışmanın ardından, Trump sosyal medya hesabında "Yarın gece büyük bir gelişme olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım" şeklinde bir paylaşımda bulunarak heyecan yarattı.

Trump saat kaçta açıklama yapacak?

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci kez başkan seçildikten sonraki ilk Kongre konuşmasını 4 Şubat Salı günü yerel saatle 21:00'de yapacak. Türkiye saatiyle ise bu konuşma, 5 Mart Çarşamba sabaha karşı 05:00'te gerçekleştirilecek.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Donald Trump, salı akşamı Kongre'deki ortak oturumda, ana gündem maddeleri üzerine görüşlerini paylaşacak.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk haftalarında, özellikle sınır güvenliği, enflasyonla mücadele, federal hükümetin yeniden yapılandırılması, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki ateşkes gibi önemli konular ön plana çıktı.