ABD Başkanı Donald Trump'ın malikanesi olan Mar-a-Lago'daki durum odasında gösterilen harita, birçok kişi için önemli soruların cevabı oldu.

ABD Başkanı, İran'a yapılan saldırıların ilk saatlerinde malikanesinde bir savaş odası kurdu. Dışişleri Bakanı Marco Rubio Trump'ın yanında yer aldı.

Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve ABD İç İstihbarat Bakanı Tulsi Gabbard toplantıya uzaktan katıldı.

Asıl dikkat çeken ise, paylaşılan fotoğraflarda Trump'ın arkasında görünen İran ve Körfez ülkelerini gösteren savaş haritası oldu.

Haritada Katar, Bahreyn, BAE ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde ABD üsleri ve buradan gelecek uçakların tahmini saldırı yönleri açıkça gösterilirken Türkiye'deki İncirlik ve Kürecik üsleri haritada yer almadı.

Harita, ABD uçaklarının Türkiye'den İran'a bir saldırı düzenlemeyi planmadığının en önemli mesajı oldu. Trump, Türkiye'nin İran'a saldırıda rol oynacağı hakkında hiçbir yorum yapmadı.