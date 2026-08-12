Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Her ebeveynin çocuklarını güvende tutmak istediğini belirten Ghebreyesus, aşıların ölümcül hastalıkları önlenebilir hale getirerek bunu yapmanın en güçlü araçlarından biri olduğunu hatırlattı.

Ghebreyesus, "DSÖ, ABD'nin aşılama politikasındaki son değişikliklerin çocukların hastalıklara karşı en savunmasız olduğu ve aşıların en güçlü korumayı sağladığı zamanları, kaç dozun gerekli olduğunu ve hangi aşıların birlikte güvenli bir şekilde verilebileceğini gösteren onlarca yıllık kanıtlarla uyumlu olmamasından endişe duyuyor." ifadelerini kullandı.

Bu kanıtların, dünyanın dört bir yanından yeni veriler ortaya çıktıkça sürekli olarak gözden geçirildiğini anımsatan Ghebreyesus, mevcut kanıtların kesin ve kızamık, kabakulak ile kızamıkçık (MMR) aşısı dahil aşıların güvenli olduğunu, otizme de neden olmadığını kaydetti.

Ghebreyesus, "Aşıları geciktirmek veya dozları gereksiz yere ayırmak, aşılamayı daha güvenli hale getirmez ve çocukları korumasız bırakabilir. DSÖ'den gelenler de dahil olmak üzere küresel kanıtlar ve öneriler, yerel hastalık modellerini, sağlık sistemlerini ve nüfus ihtiyaçlarını dikkate alan ulusal uzmanları bilgilendirir ve hangi aşıların ve aşılama programlarının ülkeleri için en uygun olduğunu belirler." ifadelerine yer verdi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus aşılama politikasının siyasi etkiden ziyade bilimin titiz, bağımsız ve şeffaf bir şekilde incelenmesiyle yönlendirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

TRUMP KARARNAMEYİ İMZALAMIŞTI

ABD Başkanı Trump, çocukluk dönemi aşılarına yönelik resmi tavsiyeler ve hedef alınan hastalık sayısının azaltılmasını ve bazı kombine aşıların ayrı verilecek şekilde değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

Kararname kapsamında, ebeveynlere aşılar hakkında daha çok bilgi içeren öneriler ve seçenekler sunulması öngörülüyor.

Tüm çocuklar için 18 hastalığa karşı planlanan mevcut aşı önerileri değiştirilerek, yeni tavsiyelerde hedef alınan hastalık sayısı 11'e düşürülüyor.

Kızamık, kabakulak ve kızamıkçığa karşı kombine halde yapılan MMR aşısının ise ebeveynlere zamanlama konusunda seçenek sunmak amacıyla üç ayrı aşıya ayrılması ve farklı randevularda yapılması öneriliyor.